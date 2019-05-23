Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти КаменскихГазета.Ru 16:57
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая. На одном из видео артист надевает кольцо на руку своей невесты, целует и берет на руки, пока гости торжества забрасывают их рисом. На другом молодожены танцуют и поют вместе.
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