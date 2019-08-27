Армия и оружие
ИзвестияПоявилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
В Сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан». Ролик сняли во время боевых стрельб артиллеристов Западного военного округа в Тамбовской области.
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с чего всё началось
Канал "Звезда" опубликовал видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан" советской разработки, предназначенного для уничтожения укрепленных зданий, скопления живой силы, фортификации и бронетехники противника.Инфорос02:41
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Обжигающий «Тюльпан»: замедленная съемка стрельбы из самого мощного миномета в мире
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