Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПоявилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета

В Сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан». Ролик сняли во время боевых стрельб артиллеристов Западного военного округа в Тамбовской области.
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Канал "Звезда" опубликовал видео
 с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан" советской разработки, предназначенного для уничтожения укрепленных зданий, скопления живой силы, фортификации и бронетехники противника.
Инфорос02:41

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Минобороны показало стрельбу из самого мощного миномета в мире

Lenta.ru01:29

Минобороны показало видео стрельбы из самого мощного миномета в мире

РБК03:27

Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео

Российская газета04:08

Опубликовано видео стрельбы из самого мощного миномета в мире

ТАСС02:43

Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео

URA.Ru03:14

Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео

РИА Новости00:08

Обжигающий «Тюльпан»: замедленная съемка стрельбы из самого мощного миномета в мире

ТК Звездавчера в 03:48
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