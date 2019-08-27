с чего всё началось

В Сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан». Ролик сняли во время боевых стрельб артиллеристов Западного военного округа в Тамбовской области.

Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета

Армия и оружие Власти Сирии начали восстанавливать освобожденный Хан-Шейхун Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб.

Музыка Шнуров и Гагарина стали наставниками нового сезона шоу «Голос» Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.

Гаджеты Motorola One Zoom показали сразу в трех цветах В Сети появились первые рендерные изображения нового смартфона Moto One Zoom, который появится в продаже в трех цветовых вариациях.

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Авто «Дизельгейтные» Volkswagen раскупаются с динамикой горячих пирожков В сложившейся ситуации, как отмечают аналитики издания, у дизельных Volkswagen на рынке просто нет конкурентов.

Политика В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.

Происшествия В Ленобласти дворняга свалила с ног и потрепала полицейского. Собаку пришлось застрелить На выручку коллеге пришла эксперт-криминалист, которая выпустила в дворнягу три пули из табельного пистолета Макарова.

Происшествия Пожар в монастыре в центре Москвы потушили Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Теннис Мария Шарапова уступила Серене Уильямс на старте US Open Российская теннисистка Мария Шарапова уступила американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США, проходящего на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

Космос Скорость интернета на МКС достигает 600 мегабит в секунду Специалисты (NASA) недавно обновили интернет-соединение на МКС, его скорость удвоилась, передавать и получать данные на станции стало возможно в разы быстрее.

Гаджеты Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8 Pro получит очень мощную платформу Helio G90T, аккумулятор на 4500 мАч, а также 64-Мп модуль в составе четверной основной камеры.

Общество Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.

Происшествия Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Происшествия Пассажирская «Газель» перевернулась в Дагестане: есть погибшие Два человека погибли, ещё восемь госпитализированы, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе МВД республики.

Общество Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.

Происшествия В Томске получил гражданство мужчина, 13 лет считавшийся умершим Томские полицейские помогли мужчине получить паспорт гражданина РФ и аннулировать недостоверную запись о его гибели тринадцать лет назад.