Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфиреИзвестия вчера в 21:44
В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского. Порошенко принял участие в программе «Право на власть» на телеканале «1+1».
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Приглашаю на дебаты Владимира Зеленского сегодня в эту студию,... доехать можно в течение 40 минут... У нас будет шанс продолжить разговор 14 апреля на республиканском стадионе
— Петр Порошенко, президент УкраиныМосковский Комсомолец вчера в 16:15
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Зеленский повесил трубку, закончив спор с Порошенко во время прямого эфира на украинском телеканале
Комсомольская правда01:09
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Овечкин против «кучи придурков»: гид по первому раунду плей-офф НХЛ
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Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
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Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено вчера в 08:58
Общество
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Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как пишет 9to5Google, благодаря «режиму отпуска», который носит официальное название «режим игнорирования архивных чатов», станет возможным оставаться в группе, не получая при этом навязчивые уведомления о новых сообщениях.
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Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
В Волгограде возбудили дело на виновника ДТП с маршруткой на остановке
Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего виновника смертельной аварии в Дзержинском районе Волгограда, который подрезал маршрутку, а та, в свою очередь, влетела в остановку и задавила пешехода, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.
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Авто
Госпрограммы в I квартале: продано 30 тысяч машин
Ранее Минпромторг сообщал о планах реализовать в рамках этих инструментов стимулирования спроса 27 тысяч машин.
Обновлено вчера в 08:56
Армия и оружие
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Роскошная жизнь в соцсетях оказалась дешевым удовольствием
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Экономика
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После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Здоровье
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
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«КиноПоиск» запустил технологию распознавания актеров DeepDive
Обновлено вчера в 10:57
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Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов
В министерстве прошли прокурорские проверки Прокуратура проверила декларации о доходах в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.
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Армия и оружие
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Напомним, что накануне, 11 апреля, боец ДНР получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.
Обновлено в 01:08