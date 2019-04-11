Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфиреИзвестия вчера в 21:44

В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского. Порошенко принял участие в программе «Право на власть» на телеканале «1+1».
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Петр Порошенко
Приглашаю на дебаты Владимира Зеленского сегодня в эту студию,... доехать можно в течение 40 минут... У нас будет шанс продолжить разговор 14 апреля на республиканском стадионе
— Петр Порошенко, президент УкраиныМосковский Комсомолец вчера в 16:15

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Зеленский повесил трубку, закончив спор с Порошенко во время прямого эфира на украинском телеканале

Комсомольская правда01:09

Порошенко и Зеленский устроили перепалку в прямом эфире

Газета.Ru02:19

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Коммерсантъвчера в 18:45

В Сети появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

РИА Новости00:37

Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

РБКвчера в 20:11

Зеленский вновь пригласил Порошенко 19 апреля на стадион «Олимпийский» для дебатов

ТАССвчера в 17:12

Зеленский ответил на предложение приехать на дебаты в течение 40 минут

RT на русскомвчера в 16:46
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Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ

Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года, когда Центробанк начал рассылать финансовым организациям черный список клиентов.
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Происшествия

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По меньшей мере 16 человек погибли, еще 30 получили ранения при взрыве, прогремевшем в городе Кветта, сообщил в пятницу телеканал GeoTV.
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Политика

Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском

Обновлено вчера в 19:33
Экономика

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Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Обновлено вчера в 11:36
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Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
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Обновлено вчера в 08:58
Общество

ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости

Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как пишет 9to5Google, благодаря «режиму отпуска», который носит официальное название «режим игнорирования архивных чатов», станет возможным оставаться в группе, не получая при этом навязчивые уведомления о новых сообщениях.
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Политика

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В Волгограде возбудили дело на виновника ДТП с маршруткой на остановке

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Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии

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Армия и оружие

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Ранее издание The National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
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«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
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Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
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Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет

Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
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В Донбассе за сутки один украинский боевик погиб, восемь ранены

Напомним, что накануне, 11 апреля, боец ДНР получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.
Обновлено в 01:08
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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