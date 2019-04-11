Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфиреИзвестия вчера в 21:44
В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского. Порошенко принял участие в программе «Право на власть» на телеканале «1+1».
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Приглашаю на дебаты Владимира Зеленского сегодня в эту студию,... доехать можно в течение 40 минут... У нас будет шанс продолжить разговор 14 апреля на республиканском стадионе
— Петр Порошенко, президент УкраиныМосковский Комсомолец вчера в 16:15
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Зеленский повесил трубку, закончив спор с Порошенко во время прямого эфира на украинском телеканале
Комсомольская правда01:09
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:24, Ашберн
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
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Обновлено вчера в 17:45
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Политика
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Обновлено вчера в 19:33
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Авто
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Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Финансы
В ЦБ заявили о росте внешнего долга России
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
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Происшествия
На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба
Обновлено в 04:12
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
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Политика
Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира
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Обновлено в 04:57
Политика
Кремль рассчитывает на соблюдение всех законных прав Ассанжа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение британского суда в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Следователи и медики предлагают не лишать свободы за врачебную ошибку
Рабочая группа Следственного комитета и Национальной медицинской палаты (НМП) проработала вопрос «о введении альтернативных лишению свободы мер наказания» медицинских работников за врачебные ошибки.
Обновлено в 03:24
Политика
Депутаты захотели увеличить срок пребывания жителей Донбасса в России
Депутаты фракции ЛДПР предлагают обеспечить жителей этой части Украины правом находиться на территории России в течение года с возможностью продления срока пребывания еще на год, без необходимости выезда.
Обновлено в 04:45
Гаджеты
Пятикамерный смартфон Nokia 9 PureView вышел в России
На российском рынке стартовали продажи флагманского смартфона с пятью камерами Nokia 9 PureView.
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Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Макрон поочередно примет в Елисейском дворце Зеленского и Порошенко
Обновлено 10 апреля в 14:37
Происшествия
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Обновлено в 04:50
Происшествия
В Великобритании сверхлегкий самолет разбился на поле для гольфа
Как стало известно, 11 апреля около 19:00 по местному времени сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа Royal Birkdale в британском городе Саутпорт в графстве Мерсисайд, после чего воспламенился.
Обновлено в 04:23
Политика
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В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
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Шоу-бизнес
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ST добавил, что композицию «Мало половин» он подарил Бузовой, но получает с нее авторские отчисления.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
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Спорт
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Общество
Беглый «основатель» Facebook попросил убежища в Эквадоре
Обвинения против Чельи были выдвинуты после того, как в 2010 году он подал в суд на владельца Facebook Марка Цукерберга, предъявив права на 84% акций социальной сети.
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Космос
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Сверхмассивная черная дыра, изображение которой удалось впервые получить на этой неделе, получила имя.
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Голикова призвала сотрудников ПФР внимательней относиться к россиянам
Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к сотрудникам региональных отделений Пенсионного фонда России с просьбой внимательно относиться к работе с гражданами.
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Саратовчанку отправили в колонию за убийство матери из ревности
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Обновлено в 02:37
Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.
Обновлено в 03:37