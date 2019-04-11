Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфиреИзвестия вчера в 21:44

Приглашаю на дебаты Владимира Зеленского сегодня в эту студию,... доехать можно в течение 40 минут... У нас будет шанс продолжить разговор 14 апреля на республиканском стадионе

В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского. Порошенко принял участие в программе «Право на власть» на телеканале «1+1».

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

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