Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфиреИзвестия вчера в 21:44

В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского. Порошенко принял участие в программе «Право на власть» на телеканале «1+1».
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Петр Порошенко
Приглашаю на дебаты Владимира Зеленского сегодня в эту студию,... доехать можно в течение 40 минут... У нас будет шанс продолжить разговор 14 апреля на республиканском стадионе
— Петр Порошенко, президент УкраиныМосковский Комсомолец вчера в 16:15

Подробнее о событии

Зеленский повесил трубку, закончив спор с Порошенко во время прямого эфира на украинском телеканале

Комсомольская правда01:09

Порошенко и Зеленский устроили перепалку в прямом эфире

Газета.Ru02:19

Зеленский ответил на предложение приехать на дебаты в течение 40 минут

RT на русскомвчера в 16:46

Зеленский и Порошенко не смогли договориться о проведении дебатов

Коммерсантъвчера в 18:45

Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

РБКвчера в 20:11

Зеленский вновь пригласил Порошенко 19 апреля на стадион «Олимпийский» для дебатов

ТАССвчера в 17:12

Опубликовано видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

РИА Новости00:37
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:24, Ашберн
Экономика

Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ

«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Транспорт

Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах

Можно привести в пример европейские страны, где скорость потока на загородных трассах заметно быстрее, уж точно выше 110 км/час.
Обновлено вчера в 07:23
Общество

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Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Политика

Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском

Сторонники лидера Украины Петра Порошенко опубликовали еще одно видео о кандидате в президенты Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие

Уклонение от призыва назвали тяжким грехом богословы в Таджикистане

Совет улемов (богословов) Исламского центра Таджикистана во время весеннего призыва в армию, стартовавшего 1 апреля, напомнил юношам, что уклонение от воинской службы для мусульманина является тяжким грехом.
Обновлено в 03:20
Авто

Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей

Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Финансы

В ЦБ заявили о росте внешнего долга России

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба

Обновлено в 04:12
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Политика

Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира

Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на президента страны Петра Порошенко за то, что он без предупреждения появился в студии во время съемок передачи «Право на власть».
Обновлено в 04:57
Политика

Кремль рассчитывает на соблюдение всех законных прав Ассанжа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение британского суда в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Следователи и медики предлагают не лишать свободы за врачебную ошибку

Рабочая группа Следственного комитета и Национальной медицинской палаты (НМП) проработала вопрос «о введении альтернативных лишению свободы мер наказания» медицинских работников за врачебные ошибки.
Обновлено в 03:24
Политика

Депутаты захотели увеличить срок пребывания жителей Донбасса в России

Депутаты фракции ЛДПР предлагают обеспечить жителей этой части Украины правом находиться на территории России в течение года с возможностью продления срока пребывания еще на год, без необходимости выезда.
Обновлено в 04:45
Гаджеты

Пятикамерный смартфон Nokia 9 PureView вышел в России

На российском рынке стартовали продажи флагманского смартфона с пятью камерами Nokia 9 PureView.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом

На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

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Обновлено 10 апреля в 14:37
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Уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово направили в суд

Уголовное дело по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Великобритании сверхлегкий самолет разбился на поле для гольфа

Как стало известно, 11 апреля около 19:00 по местному времени сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа Royal Birkdale в британском городе Саутпорт в графстве Мерсисайд, после чего воспламенился.
Обновлено в 04:23
Политика

Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Шоу-бизнес

Автор песен Ольги Бузовой раскрыл суммы своих гонораров

ST добавил, что композицию «Мало половин» он подарил Бузовой, но получает с нее авторские отчисления.
Обновлено в 02:36
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 04:48
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Общество

Беглый «основатель» Facebook попросил убежища в Эквадоре

Обвинения против Чельи были выдвинуты после того, как в 2010 году он подал в суд на владельца Facebook Марка Цукерберга, предъявив права на 84% акций социальной сети.
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Попавшая на фото черная дыра получила гавайское имя

Сверхмассивная черная дыра, изображение которой удалось впервые получить на этой неделе, получила имя.
Обновлено в 04:24
Общество

Голикова призвала сотрудников ПФР внимательней относиться к россиянам

Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к сотрудникам региональных отделений Пенсионного фонда России с просьбой внимательно относиться к работе с гражданами.
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Титакаевой вынесен приговор по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), ей назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.
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Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

Обновлено в 01:35
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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