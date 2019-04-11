Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфиреИзвестия вчера в 21:44

В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского. Порошенко принял участие в программе «Право на власть» на телеканале «1+1».
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Петр Порошенко
Приглашаю на дебаты Владимира Зеленского сегодня в эту студию,... доехать можно в течение 40 минут... У нас будет шанс продолжить разговор 14 апреля на республиканском стадионе
— Петр Порошенко, президент УкраиныМосковский Комсомолец вчера в 16:15

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Газета.Ru02:19

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Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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