Очевидцы ЧП у поселка Джубга в Черном море сняли на видео спасение пассажиров перевернувшегося катера "Атолл". На кадрах видна часть катера, который к тому времени уже почти полностью погрузился под воду. Пассажиров поднимают на борт несколько судов, оказавшихся поблизости в момент ЧП.

Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катера сняли на видео

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