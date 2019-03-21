Армия и оружие

Появилось видео сопровождения российскими Су-27 бомбардировщика СШАREGNUM 06:14

Министерство обороны России на своем YouTube-канале опубликовало видео сопровождения российскими истребителями Су-27 стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря.
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Минобороны опубликовало видео сопровождения бомбардировщика ВВС США над Балтикой

ТАСС04:54

Опубликовано видео сопровождения российскими истребителями Су-27 американского бомбардировщика B-52

RT на русском05:02

Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США

РИА Новости05:08

Американский бомбардировщик улетел после обнаружения российскими истребителями над Балтикой

Интерфакс04:42

Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой

Российская газета04:50

Россия подняла в воздух истребители из-за полета B-52 над Балтикой

РБК04:41

Минобороны выложило видео сопровождения бомбардировщика США B-52

Национальная служба новостей05:19
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
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Экономика

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Защита попросила восстановить Арашукова в должности сенатора

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«Роскосмос» адаптирует «Союз-5» для поддержки проекта «Морской старт»

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Армия и оружие

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Политика

Новый президент Казахстана решил посетить Россию

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Происшествия

В Крыму школьница умерла после отравления лекарствами

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Напомним, буквально перед Юрием Бергом о своем уходе с должности губернатора Мурманской области сообщила Марина Ковтун.
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На похороны Юлии Началовой приехал Тайванчик

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Политика

Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти

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Председатель ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на инициативу переименовать столицу Казахстана Астану в честь первого президента Казахстана.
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Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов

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