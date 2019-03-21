Армия и оружие
Появилось видео сопровождения российскими Су-27 бомбардировщика СШАREGNUM 06:14
Министерство обороны России на своем YouTube-канале опубликовало видео сопровождения российскими истребителями Су-27 стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря.
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Экономика
В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире
Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.
Обновлено в 06:44
Кино
Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в Доме кино
Церемония прощания с советским и российским кинорежиссером, народным артистом СССР Марленом Хуциевым проходит в четверг, 21 марта, в большом зале Дома кино в Москве.
Обновлено в 06:34
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Политика
ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Центризбирком отказался передать директору подмосковного совхоза имени Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, скончавшемуся в начале марта.
Обновлено в 05:56
Футбол
«Манчестер Сити» собирается подписать новые контракты с Зинченко и Сане
Горожане уже долго время вели переговоры с Сане, но только в последнее время достигли прогресса в подписании нового контракта.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Здоровье
Девочке из Кировской области врачи ДРКБ удалили гигантскую опухоль
Врачи ДРКБ удалили гигантскую опухоль девочке из Кировской области.
Обновлено в 06:09
Экономика
Ветеранам Великой Отечественной войны поднимут пенсии с 1 мая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что с 1 мая ветеранам Великой Отечественной войны, которые входили в состав действующей армии, поднимут пенсии.
Обновлено в 06:04
Экономика
Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублей
В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Сообщение о минировании Эрмитажа не подтвердилось
Обновлено в 05:46
Происшествия
Защита попросила восстановить Арашукова в должности сенатора
Защита обжаловала решение о временном отстранении от должности в Совете Федерации Рауфа Арашукова, арестованного по обвинению в убийствах, сообщила РИА Новости адвокат Анна Ставицкая.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
«Роскосмос» адаптирует «Союз-5» для поддержки проекта «Морской старт»
S7 Space также разрабатывает собственную ракету на основе эскизного проекта ракеты «Союз-5».
Обновлено в 05:41
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем
Взрыв газа произошел в котельной на территории совхоза Масловский Новоусманского района Воронежской области.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
США потратят $6 млрд для модернизации танка M-1 Abrams
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в течение ближайших трех лет для модернизации танка M-1 Abrams будет выделено около 6 млрд долларов, что почти в два раза превышает сумму, выделенную при бывшем президенте Бараке Обаме.
Обновлено вчера в 16:55
Финансы
Россия начала размещение евробондов в долларах и евро
Ориентировочная доходность, на которую рассчитывает Минфин, составит 5,5% для евробондов в долларах и 2,625% — в евро.
Обновлено в 04:42
Политика
Новый президент Казахстана решил посетить Россию
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Крыму школьница умерла после отравления лекарствами
Одна школьница скончалась, вторая попала в реанимацию после отравления неизвестными препаратами в школе города Красноперекопск в Крыму, сообщил РИА Новости директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
Обновлено в 06:38
Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уходит в отставку
Напомним, буквально перед Юрием Бергом о своем уходе с должности губернатора Мурманской области сообщила Марина Ковтун.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
На похороны Юлии Началовой приехал Тайванчик
На Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с певицей Юлией Началовой, скончавшейся от сепсиса в возрасте 38 лет.
Обновлено в 05:27
Политика
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти
В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Политика
Жириновский написал открытое письмо Назарбаеву
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на инициативу переименовать столицу Казахстана Астану в честь первого президента Казахстана.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Последствия крупной аварии на водоводе в Воронеже сняли на видео
В Воронеже произошла крупная коммунальная авария на водоводе диаметром 1000 мм. Город практически ушел под воду.
Обновлено вчера в 08:24
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программы.
Обновлено в 01:03