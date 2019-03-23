Армия и оружие
Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27Lenta.ru 10:38
Ролик был размещен на YouTube-канале ведомства. Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
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Истребители Су-27 сопроводили бомбардировщики ВВС США в небе над Балтикой
Политическая Экспертиза06:54
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:13, Ашберн
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