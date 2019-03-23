Армия и оружие
Появилось видео сопровождения американского B-52 российским Су-27Российская газета 13:55
В интернете появилось видео, на котором показано, как российский Су-27 осуществляет сопровождение американского стратегического бомбардировщика B-52H. 20-секундный видеоролик разместило на YouTube Минобороны РФ. Съемки велись над нейтральными водами Балтийского моря.
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Истребители Су-27 сопроводили бомбардировщики ВВС США в небе над Балтикой
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