Армия и оружие

Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27Lenta.ru 10:38

Ролик был размещен на YouTube-канале ведомства. Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
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Появилось видео отпугивания американского B-52 российским Су-27

Газета.Ru13:34

Опубликовано видео сопровождения американского B-52 российским Су-27

РИА Новости10:56

Су-27 дважды за сутки сопровождали бомбардировщики ВВС США над Балтикой

ФАН06:26

Появилось видео полета Су-27 с бомбардировщиками США над Балтикой

РБК10:20

Истребители Су-27 сопроводили бомбардировщики ВВС США в небе над Балтикой

Политическая Экспертиза06:54

Су-27 дважды за сутки сопровождали бомбардировщики США над Балтийским морем

ТАСС06:23

Российские истребители прогнали прочь от границы наглый американский бомбардировщик - видео

Царьградвчера в 14:08
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Происшествия

В Мали при атаке убиты 110 человек

В результате атаки на деревню в Мали были убиты 110 человек.
Обновлено в 13:28
Футбол

Швеция обыграла Румынию, Мальта и Ирландия набрали по три очка

Шведы принимали команду Румынии и набрали три очка, победив со счетом 2:1 благодаря голам Робина Кайсона и Виктора Классона в первом тайме.
Обновлено в 15:01
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Футбол

Фанаты «Зенита» вывесили нецензурный баннер с критикой канала Z+

Болельщики футбольного клуба «Зенит» во время игры между сине-бело-голубыми и «Аустрией» принесли на «Газпром Арену» и растянули баннер, на котором была написана критика в адрес клубного канала Z+ и его руководства.
Обновлено в 13:57
Спорт

Протест на дисквалификацию Белоруковой отклонён

Протест российской стороны на дисквалификацию Белоруковой отклонили.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64

Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

В Киеве завершился митинг националистов

Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги

Обновлено в 14:03
Футбол

Черчесов: выстраиваю игру команды, отталкиваясь от качеств игроков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на обвинения в использовании примитивных навесов, он заявил, что выстраивает игру команды, отталкиваясь от качеств футболистов.
Обновлено в 14:34
Происшествия

У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера

Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Президент Мали призвал ООН не оставлять страну без помощи

Президент отметил, что это "необходимая помощь, в которой нуждаются малийцы, причем не только по причинам безопасности, но также для социального развития страны и восстановления инфраструктуры".
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено в 13:17
Политика

WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии

Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня «в значительной степени потерпели крах» в связи с позицией помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона по выводу войск США.
Обновлено в 14:40
Культура

Режиссер Мамин покинул Россию и уехал в США

Российский режиссер Юрий Мамин перебрался США.
Обновлено в 05:33
Футбол

Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» команде

Бывший главный тренер итальянского "Интера" Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в "Интере".
Обновлено в 13:25
Политика

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 10:56
Религия

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы

Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено в 09:30
Футбол

Вратарь «Зенита» Городовой: свист болельщиков? Они имеют на это право

Голкипер «Зенита» Алексей Городовой дал комментарий после поражения со счётом 0:3 в товарищеском матче с «Аустрией» из Вены.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие

МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО

"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено в 07:36
Здоровье

Медики: Большинство россиян могут болеть скрытым туберкулезом

Именно поэтому туберкулезом может заболеть любой социально благополучный человек, если когда-то давно было заражение.
Обновлено в 09:37
Экономика

В Кабардино-Балкарии текстильное производство возросло на 20% за год

Производство текстильных изделий возросло на 20% в Кабардино-Балкарии (КБР) за год, сообщил в пятницу министр промышленности региона Шамиль Ахубеков.
Обновлено вчера в 12:42
Армия и оружие

США считает российские крейсеры самыми смертоносными в мире

Отмечается, что российские крейсеры типа «Киров» имеют огромные размеры и огневую мощь.
Обновлено вчера в 09:13
Наука

Тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида

Канадские учёные сообщили, что найденный в 1991 году скелет тираннозавра рекса оказался самым крупным в мире.
Обновлено в 13:49
Хоккей

Овечкин и другие игроки «Вашингтона» повторили «птичку» Кузнецова

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил «птичку» соотечественника и одноклубника Евгения Кузнецова.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Обновлено в 09:27
Футбол

Бразилия не смогла обыграть Панаму в товарищеском матче

Обновлено в 14:56
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