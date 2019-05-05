Происшествия
Появилось видео со стреляющим из автомата депутатомГазета.Ru 04:53
В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен депутат Госдумы Дмитрий Ионин, стреляющий из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области. Ролик был опубликован на YouTube-канале "Екатеринбурга Онлайн".
Читать в источнике
Оценить282
Нажали, посмеялись. Приехала полиция, мы сказали, что вопрос закончен. Вроде разошлись. То есть ничего такого. Дальше поговорили, сделали запросы, дальше работали. После этого подъехало пять машин ГИБДД, остановили мою машину и не выпускали меня из города в течение двух часов.
— Дмитрий Ионин, российский политикВести.Ru 04:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:57, Ашберн
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в матче Чешских игр
Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.
Обновлено вчера в 11:59
Экономика
ФРС США сохранила ключевую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.
Обновлено 01 мая в 17:28
Космос
В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США
Действия мошенников привели к убыткам на 700 миллионов долларов, говорится в расследовании NASA.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как играет с детьми в дартс
В своих Stories артист поделился с поклонниками видео, на которых он показал, в какие игры он играет с наследниками.
Обновлено в 03:30
Политика
В Госдуме оценили слова депутата Рады о единении народов РФ и Украины
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил слова парламентария Верховной рады Нестора Шуфрича о единении народов РФ и Украины.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
«Ростех» анонсировал первый бронированный трактор-сапер
В 2019 году на Челябинском тракторном заводе планируется собрать первый бронированный трактор-сапер.
Обновлено в 05:04
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Общество
«Фитостены» из тысяч живых растений появились на Новом Арбате
Для создания использовали свыше 2,5 тысячи живых растений 12 видов.
Обновлено в 04:26
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Глава "Роскосмоса", экс-представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин удивился словам адмирала армии США Джеймса Ставридиса о новых санкциях против РФ и призвал его прекратить обострять ситуацию в отношениях Россия-США.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
На Алтае СК начал проверку после совета врача «вызвать попа» пациенту
В Алтайском крае следователи проверяют информацию о том, что в одной из больниц родственникам пенсионера посоветовали "вызвать попа".
Обновлено в 05:45
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Футбол
Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с чемпионским титулом
Обновлено вчера в 17:59
Футбол
И. Попов: в дерби может быть любой расклад, у «Краснодара» есть игровые проблемы
В дерби не выигрывает тот, кто в лучшей форме. В таких матчах может быть любой расклад.
Обновлено в 05:01
Хоккей
Давыдов о сборной России: «Звезды есть, команды нет»
Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением об игре сборной России на Евротуре.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Киевской области прогремел взрыв в жилом доме
Обновлено в 05:05
Единоборства
Артур Бетербиев защитил титул чемпиона мира
Обновлено в 04:04
Технологии
Хакер требует выкуп за восстановление удалённых Git-репозиториев
Сообщается, что хакер удаляет из репозитория весь исходный код, а вместо него оставляет сообщение, в котором просит заплатить выкуп в размере 0,1 биткоина, что приблизительно равно $570.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон рассказала о многолетней вражде с Анджелиной Джоли
Американская актриса и модель Шарлиз Терон прокомментировала информацию в СМИ о якобы многолетней вражде с коллегой Анджелиной Джоли, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Медики готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 01:26
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Авто
Audi показала необычный концепт AI:ME с садом на крыше
Немецкая компания Audi удивила посетителей шанхайского мотор-шоу необычным концепт-каром под названием AI:ME.
Обновлено вчера в 07:39
Происшествия
В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли
Обновлено в 03:49