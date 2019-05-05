Появилось видео со стреляющим из автомата депутатомГазета.Ru 04:53

Нажали, посмеялись. Приехала полиция, мы сказали, что вопрос закончен. Вроде разошлись. То есть ничего такого. Дальше поговорили, сделали запросы, дальше работали. После этого подъехало пять машин ГИБДД, остановили мою машину и не выпускали меня из города в течение двух часов.

В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен депутат Госдумы Дмитрий Ионин, стреляющий из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области. Ролик был опубликован на YouTube-канале "Екатеринбурга Онлайн".

Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом

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