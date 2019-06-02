Политика
В Харькове националисты повалили бюст маршала ЖуковаРоссийская газета 08:25
В Харькове представители радикальных националистических организаций осквернили памятник маршалу Георгию Жукову и повалили бюст полководца на землю.
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Уничтожение памятника Жукову в Харькове направлено против общей для украинцев и русских истории памяти и Великой Победы. Как и при Порошенко, национал-радикалы безнаказанны, а интересы жителей юго-востока приносятся властью в жертву террору и вандализму националистов.
— Виктор Медведчук, украинский политикРоссийская газета 16:20
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Общество
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Растет число пострадавших при взрывах в Дзержинске
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Космос
Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года
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Обновлено 30 мая в 17:00
Армия и оружие
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Обновлено в 19:00
Политика
Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17
Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.
Обновлено в 10:12
Финансы
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Обновлено в 09:24
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Происшествия
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Обновлено в 17:02