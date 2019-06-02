Политика

В Харькове националисты повалили бюст маршала ЖуковаРоссийская газета 08:25

В Харькове представители радикальных националистических организаций осквернили памятник маршалу Георгию Жукову и повалили бюст полководца на землю.
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Виктор Медведчук
Уничтожение памятника Жукову в Харькове направлено против общей для украинцев и русских истории памяти и Великой Победы. Как и при Порошенко, национал-радикалы безнаказанны, а интересы жителей юго-востока приносятся властью в жертву террору и вандализму националистов.
— Виктор Медведчук, украинский политикРоссийская газета 16:20

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