Политика
Появилось видео сноса бюста Жукову в ХарьковеГазета.Ru 11:24
В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
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Уверен, что сотни городов мира посчитали бы за честь иметь в своих парках, скверах и на площадях памятник Георгия Жукова. Если в Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст, они ничем не прославились, а покрыли себя позором.
— Рамзан Кадыров, российский политикТелеканал 360° 09:39
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