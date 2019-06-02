Политика

Появилось видео сноса бюста Жукову в ХарьковеГазета.Ru 11:24

В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
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Рамзан Кадыров
Уверен, что сотни городов мира посчитали бы за честь иметь в своих парках, скверах и на площадях памятник Георгия Жукова. Если в Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст, они ничем не прославились, а покрыли себя позором.
— Рамзан Кадыров, российский политикТелеканал 360° 09:39

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