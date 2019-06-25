Происшествия
Появилось видео смертельного ДТП с участием футболиста «Севильи»Lenta.ru 12:07
В сети появилась запись с камер наблюдения, на которой запечатлено ДТП с участием мексиканского футболиста «Севильи» Хоао Малека. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Azteca Noticias.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:31, Вашингтон
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С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
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Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
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Обновлено в 05:31
Политика
МИД заподозрило США в причастности к вспышкам вирусов Зика и Эбола
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В ЛНР объяснили отступление украинских военных
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Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки
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На Камчатке произошло сильное землетрясение
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