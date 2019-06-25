Происшествия

Появилось видео смертельного ДТП с участием футболиста «Севильи»Lenta.ru 12:07

В сети появилась запись с камер наблюдения, на которой запечатлено ДТП с участием мексиканского футболиста «Севильи» Хоао Малека. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Azteca Noticias.
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Футболист «Севильи» стал виновником ДТП со смертельным исходом

RT на русском15:13

20-летний игрок «Севильи» устроил смертельное ДТП. Он был пьян, погибла пара молодоженов

Спорт-Экспресс06:29

Появилось видео смертельного ДТП с участием футболиста «Севильи»

Lenta.ru12:07

Арендованный «Севильей» форвард Малек устроил ДТП, в котором погибли молодожены

Sport24.ru05:18

20-летний форвард «Севильи» устроил ДТП, в котором погибли молодожены

Газета.Ru15:27

20-летний форвард «Севильи» устроил ДТП, в котором погибли молодожёны

Чемпионат06:25

СМИ: Форвард «Севильи» спровоцировал смертельное ДТП

Матч ТВ06:04
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Политика

Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 14:24
Общество

Беглов поздравил выпускников и дал старт празднику «Алые паруса»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил выпускников с окончанием школы и дал старт празднику "Алые паруса", который традиционно проходит с красочным представлением в городе на Неве.
Обновлено 23 июня в 16:12
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Общество

Мускулистая ворона напугала пользователей соцсетей

Пользователи предположили, что перед ними гибрид вороны и гориллы.
Обновлено вчера в 14:18
Политика

На Львовщине выступление Порошенко закидали дымовыми шашками

Встречи Петра Порошенко с гражданами, организованные без господдержки и админресурса, сильно отличаются от встреч до апреля 2019 года.
Обновлено в 15:59
Происшествия

Жертвами московского отравителя стали десять человек

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Политика

Кремль официально отказался освобождать украинских моряков

В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено в 12:06
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Здоровье

В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова

Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
Обновлено в 10:18
Политика

Адвокаты Фирташа отреагировали на решение Австрии выдать его США

Адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США Дэн Уэбб и Лэнни Дэвис прокомментировали решение Верховного суда Австрии, разрешившего экстрадировать их подзащитного в Соединенные Штаты.
Обновлено в 15:08
Общество

Наоми Кэмпбелл официально получит статус иконы стиля

Британский совет моды официально отметит вклад супермодели Наоми Кэмпбелл в модную индустрию и присвоит ей статус иконы стиля, сообщает британский Vogue.
Обновлено в 17:28
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Экономика

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено в 17:00
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas

Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Политика

МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено в 16:58
Футбол

Сборные Ганы и Бенина сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Ганы встречалась с национальной командой Бенина.
Обновлено в 17:52
Политика

«Коммерсантъ» сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии

Государственные органы начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в российских магазинах, таким образом может готовиться запрет на их ввоз в РФ, пишет газета "Коммерсантъ" во вторник.
Обновлено в 17:34
Экономика

Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте

Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте Минфин и Минэкономики предлагают расширить эксперимент по налогообложению самозанятых за счет учета работников в возрасте до 72 лет в неформальном секторе экономики.
Обновлено в 07:41
Авто

Британский гонщик развил на тракторе рекордную скорость

За рулем трактора был мотогонщик и телеведущий Гай Мартин. Заезд на сельхозтехнике устроили на базе Королевских ВВС в Элвингтоне (Йоркшир).
Обновлено в 06:36
Футбол

Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус», пишут СМИ

Бывший капитан итальянского "Ювентуса" вратарь Джанлуиджи Буффон может вернуться в туринский футбольный клуб, сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в Instagram.
Обновлено в 18:12
Политика

Апелляционный суд США опубликовал график подачи документов сторонами по делу Бутиной

Апелляционный суд столичного округа Колумбия опубликовал во вторник график подачи документов сторонами по делу осужденной в США россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 16:53
Игры

В Steam началась летняя распродажа

В магазине Steam началась летняя распродажа. Игроки получают долгожданные скидки на целый ряд популярных игр.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве

Уточняется, что на записи медсестра "применяет физическую силу" к маленькому ребенку, а затем привязывает его к кровати.
Обновлено в 11:31
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Политика

Суд обязал ЦИК Украины рассмотреть документы партии Саакашвили

Согласно решению суда, Центризбирком обязан повторно рассмотреть документы, поданные 20.06 2019 кандидатами в депутаты Украины от партии "Движение новых сил".
Обновлено в 16:51
Экономика

Власти Петербурга продолжат поддерживать завод Hyundai

Во время посещения завода Hyundai Motor временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что предприятие обеспечивает город высокооплачиваемыми рабочими местами.
Обновлено в 13:51
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