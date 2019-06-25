Происшествия

Появилось видео смертельного ДТП с участием футболиста «Севильи»Lenta.ru 12:07

В сети появилась запись с камер наблюдения, на которой запечатлено ДТП с участием мексиканского футболиста «Севильи» Хоао Малека. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Azteca Noticias.
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Футболист «Севильи» стал виновником ДТП со смертельным исходом

RT на русском15:13

Появилось видео смертельного ДТП с участием футболиста «Севильи»

Lenta.ru12:07

СМИ: Форвард «Севильи» спровоцировал смертельное ДТП

Матч ТВ06:04

Арендованный «Севильей» форвард Малек устроил ДТП, в котором погибли молодожены

Sport24.ru05:18

20-летний игрок «Севильи» устроил смертельное ДТП. Он был пьян, погибла пара молодоженов

Спорт-Экспресс06:29

20-летний форвард «Севильи» устроил ДТП, в котором погибли молодожёны

Чемпионат06:25

Видео смертельного ДТП с участием футболиста «Севильи» появилось в Сети

Газета.Ru11:53
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Политика

Российская делегация пропустит выборы генсека ПАСЕ

Ранее сообщалось, что выборы генсека ПАСЕ пройдут завтра утром, а вопрос о подтверждении полномочий российской делегации будет решаться в среду только во второй половине дня.
Обновлено в 10:01
Политика

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны

В свою очередь, президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение ассамблеи о восстановлении прав российской делегации, назвав его позором.
Обновлено в 12:55
Музыка

Филипп Киркоров представил свой новый клип «Стеснение пропало»

Король российской эстрады Филипп Киркоров представил на суд зрителя свой новый клип под названием «Стеснение пропало».
Обновлено вчера в 13:42
Политика

Кремль официально отказался освобождать украинских моряков

В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Москве задержали предполагаемого серийного отравителя

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к серии отравлений и последующих краж в центре столицы.
Обновлено в 14:04
Политика

США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян

Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Сын Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления

Обновлено в 05:52
Экономика

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Политика

Законопроект о нацистской символике прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий использовать нацистскую символику в учебных целях.
Обновлено в 10:28
Общество

В Госдуму внесли законопроект о списании долгов за ЖКХ

В Госдуму внесли законопроект о списании задолженностей по ЖКХ с истекшим сроком давности, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на одного из авторов инициативы Сергея Леонова.
Обновлено в 13:25
Наука

Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма

Речь идёт об антихолинергических лекарствах, которые применяются для лечения эпилепсии, болезни Паркинсона, депрессии, а в некоторых случаях и недержания.
Обновлено в 07:00
Политика

Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации

Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.
Обновлено в 09:14
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Футбол

Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»

Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Экономика

Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Опросы могут быть связаны с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран, считают источники "Ъ".
Обновлено в 14:16
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отходе украинских военных с позиций в Донбассе

Обновлено в 15:12
Происшествия

Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной

В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале

Обновлено в 13:36
Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес

Ольга Копосова поделилась, как похудела на 12 килограммов

Обновлено в 14:39
Транспорт

Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург может пройти через Великий Новгород.
Обновлено в 08:32
Футбол

Лучший бомбардир «Сент-Этьена» Хазри отклонил предложение «Краснодара»

Российский клуб провел переговоры с 28-летним футболистом, но хавбек отклонил предложение, сообщает Foot sur 7 со ссылкой на France Football.
Обновлено в 13:59
Здоровье

Правительство РФ обвинило США в распространении Эболы и Зики

Повысилась смертоносность возбудителей этих болезней. Это подтверждается быстрым распространением Эболы по всей планете.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие

Узбекистан купил у России «Тигров»

Узбекистан закупил у России партию отечественных бронеавтомобилей «Тигр».
Обновлено в 03:19
Экономика

Орешкин рассказал о будущем мировом кризисе

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, каким, по его мнению, будет будущий глобальный экономический кризис.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие

В МИД объяснили прибытие российских военных в Венесуэлу

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков объяснил прибытие российских военных в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50
Политика

Конституционный суд Украины признал правоту Савченко

Конституционный суд Украины признал неконституционным положение уголовного кодекса, по которому была арестована депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева.
Обновлено в 15:17
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