Происшествия
Появилось видео смертельного ДТП с участием футболиста «Севильи»Lenta.ru 12:07
В сети появилась запись с камер наблюдения, на которой запечатлено ДТП с участием мексиканского футболиста «Севильи» Хоао Малека. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Azteca Noticias.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:22, Вашингтон
Политика
Российская делегация пропустит выборы генсека ПАСЕ
Ранее сообщалось, что выборы генсека ПАСЕ пройдут завтра утром, а вопрос о подтверждении полномочий российской делегации будет решаться в среду только во второй половине дня.
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Музыка
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Король российской эстрады Филипп Киркоров представил на суд зрителя свой новый клип под названием «Стеснение пропало».
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Кремль официально отказался освобождать украинских моряков
В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
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Происшествия
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Обновлено в 14:11
Политика
Законопроект о нацистской символике прошел первое чтение
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Общество
В Госдуму внесли законопроект о списании долгов за ЖКХ
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Обновлено в 13:25
Наука
Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма
Речь идёт об антихолинергических лекарствах, которые применяются для лечения эпилепсии, болезни Паркинсона, депрессии, а в некоторых случаях и недержания.
Обновлено в 07:00
Политика
Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации
Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.
Обновлено в 09:14
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Футбол
Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
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Экономика
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Опросы могут быть связаны с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран, считают источники "Ъ".
Обновлено в 14:16
Происшествия
Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
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Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Ольга Копосова поделилась, как похудела на 12 килограммов
Обновлено в 14:39
Транспорт
Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород
Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург может пройти через Великий Новгород.
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Футбол
Лучший бомбардир «Сент-Этьена» Хазри отклонил предложение «Краснодара»
Российский клуб провел переговоры с 28-летним футболистом, но хавбек отклонил предложение, сообщает Foot sur 7 со ссылкой на France Football.
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Здоровье
Правительство РФ обвинило США в распространении Эболы и Зики
Повысилась смертоносность возбудителей этих болезней. Это подтверждается быстрым распространением Эболы по всей планете.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
Узбекистан купил у России «Тигров»
Узбекистан закупил у России партию отечественных бронеавтомобилей «Тигр».
Обновлено в 03:19
Экономика
Орешкин рассказал о будущем мировом кризисе
Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, каким, по его мнению, будет будущий глобальный экономический кризис.
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Армия и оружие
В МИД объяснили прибытие российских военных в Венесуэлу
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков объяснил прибытие российских военных в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50
Политика
Конституционный суд Украины признал правоту Савченко
Конституционный суд Украины признал неконституционным положение уголовного кодекса, по которому была арестована депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева.
Обновлено в 15:17