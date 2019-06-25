Происшествия
Появилось видео смертельного ДТП с участием футболиста «Севильи»Lenta.ru 12:07
В сети появилась запись с камер наблюдения, на которой запечатлено ДТП с участием мексиканского футболиста «Севильи» Хоао Малека. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Azteca Noticias.
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