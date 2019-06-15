Политика

Появилось видео скандальной шутки-пророчества Лолиты и ЦекалоГазета.Ru 14:41

"Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали", — говорит Цекало и отнимает у Лолиты банан. Ранее на Украине артистам Лолите Милявской и Александру Цекало припомнили давнюю шутку-пророчество про Крым.
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По мнению
 девушки, это свидетельствует о том, что у Украины нет никакой независимости, а одна иллюзия, сказала Микитенко на фестивале «Днепровский пост».
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