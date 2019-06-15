Появилось видео скандальной шутки-пророчества Лолиты и ЦекалоГазета.Ru 14:41

с чего всё началось

"Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали", — говорит Цекало и отнимает у Лолиты банан. Ранее на Украине артистам Лолите Милявской и Александру Цекало припомнили давнюю шутку-пророчество про Крым.

Происшествия В ДТП под Воронежем погибли семь человек Как сообщает областное управление ГИБДД, микроавтобус Volkswagen столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus на 59-м километре дороги "Воронеж - Луганск".

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Политика Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо Досье на экс-премьера Эллиота-Пьера Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.

Экономика Арендаторы расхватали магазины и офисы В сегменте стрит-ритейла Москвы по итогам первого полугодия вакантность может снизиться до минимального уровня за три года.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Армия и оружие Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.

Транспорт В ЦОДД рассказали о снижении числа угонов машин в Москве В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что число угонов автомобилей в Москве сократилось в три раза благодаря установленным на улицах столицы камерам видеофиксации.

Политика Индия ввела ввозные пошлины на американские товары Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.

Баскетбол Де Коло назвал ЦСКА настоящей семьёй Французский баскетболист ЦСКА Нандо де Коло рассказал о том, как проходила его адаптация в команде после перехода в 2014 году, и сравнил свой нынешний коллектив с семьёй.

Происшествия Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.

Здоровье Травяные и цветочные чаи: как влияют на здоровье мята и зверобой Что касается цветочных и травяных чаев, то надеяться на исцеление каких-то болезней с их помощью не стоит, хотя они действительно способны помочь, если организм плохо реагирует на кофеин из обычных кофе или чая.

Футбол «Спартак» не опубликовал ни одного фото Глушакова с медосмотра Пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте клуба опубликовала фотоотчёт с медосмотра, который состоялся вчера, 15 июня, в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России на Иваньковском шоссе.

Происшествия На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.

Общество В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех» Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.

Общество Как можно получить налоговый вычет за выполненный ремонт и отделку в квартире Многие слышали о своем праве на имущественный вычет при покупке квартиры или дома. Но далеко не все знают о вычетах по расходам на ремонт.

Религия Православные празднуют День Святой Троицы Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.