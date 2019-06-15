Политика

Появилось видео скандальной шутки-пророчества Лолиты и ЦекалоГазета.Ru 14:41

"Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали", — говорит Цекало и отнимает у Лолиты банан. Ранее на Украине артистам Лолите Милявской и Александру Цекало припомнили давнюю шутку-пророчество про Крым.
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с чего всё началось
По мнению
 девушки, это свидетельствует о том, что у Украины нет никакой независимости, а одна иллюзия, сказала Микитенко на фестивале «Днепровский пост».
News.ru13:42

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Появилось видео скандальной шутки-пророчества Лолиты и Цекало

Газета.Ru14:41

Лолите и Цекало припомнили пророчество о Крыме

Lenta.ru14:52

Цекало напомнили о шутке про Крым

RT на русском14:38

Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым

News.ru13:42

Лолиту и Цекало упрекнули за шутку про Крым

URA.Ru14:20

Украинский блогер припомнила Лолите и Цекало шутку про Крым

Московский Комсомолец13:16

Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым

РИА Новости13:00
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:16, Вашингтон
Армия и оружие

Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

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Президент Украины Зеленский поздравил сборную Украины U20 с победой на ЧМ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с победой на чемпионате мира среди футболистов до 20-ти лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25
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Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова

Всеволожский городской суд Ленинградской области отложил вопрос о мере пресечения сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова.
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Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»

Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал «Чернобыль», американского канала НВО, за недостоверный показ чернобыльской катастрофы.
Обновлено в 14:32
Политика

МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Политика

Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции

Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге

Обновлено в 13:49
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено в 14:57
Экономика

Банки нескольких стран готовы перейти на российский аналог SWIFT

В настоящее время несколько иностранных финансовых учреждений уже собираются перейти на нее, тестовые подключения уже были, добавила глава Центробанка.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Горловке прогремел взрыв, погиб мирный житель

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о том, что в прифронтовой Горловке в результате детонации неустановленного взрывного устройства погиб мужчина.
Обновлено в 11:54
Политика

Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям

В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 07:29
Футбол

Тренер «Атлетико» Симеоне женился

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.
Обновлено в 15:32
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Жители села под Пензой перекрыли трассу из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка Пензенской области устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами. Об этом сообщают местные издания.
Обновлено в 03:04
Футбол

«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы»

Центральный форвард римского футбольного клуба «Рома» Эсекьель Понсе заключил соглашение с московским «Спартаком».
Обновлено в 13:15
Наука

Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими

Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.
Обновлено в 09:09
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Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»

Обновлено в 12:55
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Футбол

Суарес: «Аргентина претендует на победу в Кубке Америки из-за Месси»

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес оценил шансы команды на победу в Кубке Америки – 2019.
Обновлено в 09:25
Политика

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
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Политика

Водная блокада Крыма ударила по Украине

Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Музыка

Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой

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Происшествия

Из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали часть Берлина

Порядка трех тысяч жителей Берлина пришлось эвакуировать из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.
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Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо

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«Мазда Соллерс» приступает к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.
Обновлено вчера в 21:47
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Происшествия

СБУ отчиталась о демонтаже незаконного трубопровода для перекачки ГСМ

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Происшествия

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Рамос женился. Свадьбу посетили Бекхэм, Перес, Бускетс и другие

На мероприятии присутствовали Серджи Бускетс, Роберто Карлос, Жорди Альба, Флорентино Перес, Дэвид Бекхэм, Альваро Мората, Санти Касорла и другие известные люди из мира спорта.
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Лолита
Певица
советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр. Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ 2007» в номинации «Ведущий ток-шоу» за ток-шоу «Лолита. Без комплексов» на Первом канале.
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Александр Цекало
Предприниматель
Советский и российский шоумен, телеведущий, актёр, певец, режиссёр, сценарист и продюсер. Основатель и генеральный продюсер «Продюсерской компании „Среда“» с 2008 года. Младший брат советского и украинского актёра Виктора Цекало.
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