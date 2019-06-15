Появилось видео скандальной шутки-пророчества Лолиты и ЦекалоГазета.Ru 14:41

с чего всё началось

"Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали", — говорит Цекало и отнимает у Лолиты банан. Ранее на Украине артистам Лолите Милявской и Александру Цекало припомнили давнюю шутку-пророчество про Крым.

Футбол Президент Украины Зеленский поздравил сборную Украины U20 с победой на ЧМ Президент Украины Владимир Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с победой на чемпионате мира среди футболистов до 20-ти лет, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова Всеволожский городской суд Ленинградской области отложил вопрос о мере пресечения сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова.

Культура Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль» Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал «Чернобыль», американского канала НВО, за недостоверный показ чернобыльской катастрофы.

Политика МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.

Политика Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.

Шоу-бизнес Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.

Экономика Банки нескольких стран готовы перейти на российский аналог SWIFT В настоящее время несколько иностранных финансовых учреждений уже собираются перейти на нее, тестовые подключения уже были, добавила глава Центробанка.

Происшествия В Горловке прогремел взрыв, погиб мирный житель Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о том, что в прифронтовой Горловке в результате детонации неустановленного взрывного устройства погиб мужчина.

Политика Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Футбол Тренер «Атлетико» Симеоне женился Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.

Политика NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.

Происшествия Жители села под Пензой перекрыли трассу из-за конфликта с цыганами Жители села Чемодановка Пензенской области устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами. Об этом сообщают местные издания.

Футбол «Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы» Центральный форвард римского футбольного клуба «Рома» Эсекьель Понсе заключил соглашение с московским «Спартаком».

Наука Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.

Политика Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.

Политика Водная блокада Крыма ударила по Украине Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Происшествия Из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали часть Берлина Порядка трех тысяч жителей Берлина пришлось эвакуировать из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.

Политика Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо Досье на экс-премьера Эллиота-Пьера Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.

Авто «Мазда Соллерс» начала серийное производство двигателей для Японии «Мазда Соллерс» приступает к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

Экономика Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.

Происшествия СБУ отчиталась о демонтаже незаконного трубопровода для перекачки ГСМ В Луганской области сотрудники СБУ Украины остановили незаконную переправку горюче-смазочных материалов из России.