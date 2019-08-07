Происшествия

Спецназ начал штурм резиденции экс-президента Киргизии АтамбаеваТелеканал 360° 10:42

Сотрудники полиции и спецподразделений Киргизии прибыли в село Кой-Таш для задержания бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева. Вокруг его дома собрались его сторонники, которые не дали правоохранителям войти внутрь. Сайт 24.kg опубликовал видео с места событий.
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