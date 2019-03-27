Происшествия

Появилось видео с задержанным экс-министром АбызовымГазета.Ru 07:20

Следственный комитет в своем youtube-канале опубликовал видео с задержанным экс-министром Михаилом Абызовым. На кадрах в здании СК Абызова ведут по коридору сотрудники полиции.
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СКР показал кадры с собирающим вещи Абызовым

РБК06:48

СК опубликовал видео задержания и конвоирования Абызова

Российская газета07:30

Опубликовано видео с задержанным экс-министром Абызовым

RT на русском06:50

Появилось видео с задержанным Абызовым

Известия08:24

В наручниках и с книгами в сумке: Михаил Абызов покинул здание СК

РИА Новости07:36

Задержанный экс-министр Абызов в наручниках попал на видео

Lenta.ru06:23

Абызов взял в изолятор «Доктора Живаго» Пастернака и «Краткую историю будущего» Харари

ТАСС07:06
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Политика

ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду

Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Авто

Больше не будет Focus, Kuga, Mondeo — Ford уходит из России

Производство моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer будет прекращено к июню этого года.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США

Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Задержан бывший министр открытого правительства Михаил Абызов

Обновлено вчера в 23:31
Важное за сутки

Названо идеальное число расстегнутых пуговиц на рубашке

Мужской журнал GQ разобрался, сколько пуговиц на рубашке нужно расстегнуть, чтобы чувствовать себя комфортно и при этом не рисковать репутацией.
Обновлено в 14:53
Политика

Мэй согласилась уйти в отставку после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.
Обновлено в 16:05
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Политика

Эксперт оценил требование Трампа к России «уйти из Венесуэлы»

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Названа причина аварии норвежского круизного лайнера Viking Sky

Обновлено в 16:42
Футбол

Новым наставником «Уфы» стал Вадим Евсеев

Обновлено в 15:24
Политика

Помпео заявил, что США передают Украине развединформацию

"Вы видите наши усилия по всему миру, в том числе на Украине и в Грузии, по противодействию попыткам России вмешаться, когда приближаются выборы", - добавил глава Госдепартамента, напомнив, что на Украине президентские выборы пройдут 31 марта.
Обновлено в 15:09
Политика

Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Волочкова и дети Никиты Джигурды поздравили его с днем рождения и Днем театра

Обновлено в 15:54
Происшествия

Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей

Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Политика

Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро

В конце января Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы.
Обновлено в 15:38
Игры

Прощальное обновление к Enter the Gungeon выйдет в апреле

О своём прощальном подарке игрокам студия Dodge Roll объявила в конце 2018 года.
Обновлено в 16:04
Общество

Каждый пятый россиянин никогда не был в театре

Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани

Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55
Футбол

Моуринью может стать наставником команды Головина

Как сообщает L'Equipe, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 56-летнего тренера, рассматривает варианты с двумя клубами Лиги 1. Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин.
Обновлено в 01:19
Культура

Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»

Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
Обновлено в 07:28
Кино

Лунгин прокомментировал ситуацию с его фильмом «Братство»

Режиссёр Павел Лунгин назвал мракобесием призыв запретить показ его фильма «Братство» о советских солдатах в Афганистане 9 мая.
Обновлено в 11:32
Политика

Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины

Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.
Обновлено в 16:18
Общество

Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России

Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Политика

Вакарчук призвал жителей Украины голосовать «не по приколу»

Певец Святослав Вакарчук обратился к гражданам Украины с просьбой серьёзно отнестись к выборам президента страны.
Обновлено в 06:54
Энергетика

Импортеры пожаловались на низкое качество американской сланцевой нефти

Импортеры недовольны низким качеством сланцевой нефти из США, которая в процессе транспортировки загрязняется различными химическими соединениями и металлами, что затрудняет переработку и снижает качество сырья, пишет Bloomberg.
Обновлено в 16:21
Общество

Петербург получит дополнительные средства на развитие социальной сферы

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 11:42
Экономика

Вместе с электронными паспортами россияне получат цифровой профиль

Минкомсвязи разработало законопроект о создании цифровых профилей россиян, где будет содержаться информация об их паспортных данных, номера СНИЛС и ИНН, а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые стала мамой

Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В центре украинского Кировограда прогремели взрывы. Видео

Обновлено в 15:50
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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