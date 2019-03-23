Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнераРИА Новости 17:47
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту. Как показано в ролике, сильная качка заставляет предметы на корабле метаться из стороны в сторону.
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Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 13:17
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Футбол
Поль Погба хочет перейти из «МЮ» в «Реал»
Полузащитник Поль Погба хочет летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Реал», утверждает Marca.
Обновлено в 13:15
Спорт
Симон Фуркад объявил о завершении карьеры
Французский биатлонист Симон Фуркад, побеждавший на чемпионате мира — 2009 в смешанной командной эстафете, принял решение завершить профессиональную карьеру.
Обновлено в 15:30
Гаджеты
Дизайнер Apple объяснил популярность AirPods
Главный дизайнер компании Apple Джонни Айв рассказал, что главным преимуществом наушников AirPods является внимание разработчика к деталям.
Обновлено в 19:22
Происшествия
В Румынии 800 кг наркотиков обнаружили в брошенной моторной лодке
Румынские полицейские нашли более 800 килограмм наркотика, предположительно кокаина, в моторной лодке, брошенной у дикого пляжа в дельте Дуная, сообщает телеканал Digi 24.
Обновлено в 17:11
Общество
Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Обновлено в 17:49
Футбол
Капитан сборной Казахстана: хотим преподнести команде России сюрприз
Полузащитник и капитан сборной Казахстана Исламбек Куат поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой России.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Посетители в панике покинули парижский Диснейленд
Обновлено в 18:14
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Музыка
Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве
Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.
Обновлено вчера в 00:58
Армия и оружие
В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек
В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Космос
В воскресенье ожидается магнитная буря
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в воскресенье, 24 марта, ожидается магнитная буря.
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Штаб Порошенко опроверг данные об уголовных делах в США
Штаб кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко опроверг сообщения СМИ, согласно которым в США против его приближенных возбуждены уголовные дела.
Обновлено в 13:53
Политика
Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:04
Политика
Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
Обновлено в 07:31
Религия
В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола
"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы
Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27
Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Музыка
Мединский спрогнозировал победу Лазарева на «Евровидении»
Министр культуры РФ Владимир Мединский спрогнозировал победу на «Евровидении-2019» российского певца Сергея Лазарева.
Обновлено в 11:07
Спорт
Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в Японии
Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме меньше чем за неделю до старта соревнований.
Обновлено в 14:34
Политика
Бойко считает «Нафтогаз» бедой для Украины
Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.
Обновлено в 18:32
Космос
Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель
Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено вчера в 10:48
Футбол
Сборная Бразилии получила кубок Девяти ценностей
Обновлено в 11:40
Теннис
Рублев обыграл самого рейтингового соперника за 1,5 года
Обновлено в 17:59