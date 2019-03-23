Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнераРИА Новости 17:47

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту. Как показано в ролике, сильная качка заставляет предметы на корабле метаться из стороны в сторону.

Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

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