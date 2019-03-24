Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнераРИА Новости 17:47
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту. Как показано в ролике, сильная качка заставляет предметы на корабле метаться из стороны в сторону.
Читать в источнике
Оценить141
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Политика
Мировой энергетической совет назвал Россию сверхдержавой
По словам генерального секретаря Мирового энергетического совета Кристофа Фрая, Россия останется таковой, как бы ни изменилась энергетика.
Обновлено в 20:44
Происшествия
Взрыв на химзаводе в Китае повредил почти 3 тысячи домов
В результате взрыва на химическом заводе в Китае оказались повреждены около трех тысяч зданий.
Обновлено в 07:35
Политика
Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
Обновлено в 07:31
Экономика
Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру
Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы
Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии
В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено в 18:03
Политика
В Сети высмеяли высказывание посла Украины в Эстонии о Крыме
Пользователи социальных сетей высмеяли пост посла Украины в Эстонии о Крыме.
Обновлено в 17:30
Политика
В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем
Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено в 19:30
Происшествия
Посетители в панике покинули парижский Диснейленд
Обновлено в 18:14
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
SDF объявили о победе над ИГ в Сирии
Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили об окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России) в Сирии.
Обновлено в 02:51
Политика
Переговоры России и США по Сирии провалились из-за Болтона
Позиция помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии — они потерпели крах.
Обновлено в 16:05
Политика
Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
Обновлено в 19:30
Здоровье
Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали
Больные раком мозга назвали симптомы, которым изначально не придавали значения.
Обновлено в 21:17
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Интернет
В Skype теперь можно отключать аудиозвонок во время видеочата
Разработчики видеомессенджера Skype установили в программу новый параметр, который дает возможность отключить аудиозвонки во время видеочата.
Обновлено в 14:00
Политика
Медведев поручил разработать концепцию нового КоАП
Минюст и Минэкономразвития России должны подготовить новую версию документа до 1 июня Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился до 1 июня разработать концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:51
Авто
Стало известно о новых подробностях нашумевшего штрафа за старое авто
Ожидается, что легковые автомобили низкого экологического класса, которые будут въезжать под новые знаки, будут штрафоваться в автоматическом режиме.
Обновлено в 21:00
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено в 06:06
Здоровье
О вреде и пользе соли рассказали жителям Махачкалы
В Махачкале прошла очередная оздоровительная акция. На этот раз она была посвящена соли, а вернее вреде и пользе, которая она несет.
Обновлено вчера в 11:17
Общество
В Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров»
Более 70 московских театров будут открыты бесплатно допоздна и до самого утра в рамках общегородской акции "Ночь театров", которая начнётся в столице в 21.00 мск в субботу в преддверии Всемирного дня театров.
Обновлено в 05:14
Религия
В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола
"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
Спорт
Медведева весело отпраздновала медаль ЧМ с шикарной канадкой. Их постановщику было стыдно
Российская фигуристка Евгения Медведева весело отпраздновала бронзовую медаль чемпионата мира, который прошел в японском городе Сайтама.
Обновлено в 21:16
Авто
Автопарк Андрея Аршавина включает только немецкие машины
Знаменитый российский футболист Андрей Аршавин имеет большой автопарк, но он включает только немецкие автомобили.
Обновлено в 14:11
Политика
Times: кабинет Мэй намерен добиться ее отставки
Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться ее отставки и назначения временного премьер-министра, кандидатура которого сейчас обсуждается.
Обновлено в 18:28
Культура
Макаревич нарисовал свинью на заседании совета Госдумы
По данным Telegram-канала LifeShot, Андрей Макаревич нарисовал небольшую картину во время заседания Совета Государственной Думы по вопросам культуры.
Обновлено в 13:55
Политика
Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07