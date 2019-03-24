Происшествия
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт НорвегииLenta.ru 13:18
Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP. Лайнер, на борту которого остаются 436 пассажиров и 458 членов экипажа, сопровождали один буксир и два судна.
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Футбол
Сборная России оставила чистую раздевалку после матча с Казахстаном
Сборная России оставила чистую раздевалку после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном.
Обновлено в 13:48
Политика
В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха заявил, что президента России Владимира Путина не пригласили на торжественные мероприятия по случаю окончания Второй мировой войны, поскольку туда приглашены только страны-члены ЕС и "Восточного партнерства", передает Radio Zet.
Обновлено в 15:33
Спорт
Большунов стал вторым в общем зачёте КМ по лыжным гонкам
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачёте Кубка мира по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 11:52
Футбол
Футболист Джано Ананидзе спас от смерти швейцарского игрока
Обновлено в 15:19
Общество
Росстат уточнил, почему россияне заводят второго ребенка
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) рассказала, по каким причинам россияне заводят второго ребенка, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 14:43
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Сербия отказалась вступать в НАТО
Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Белград никогда не вступит в НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку
Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
Обновлено в 12:31
Политика
МИД Израиля анонсировал подписание Трампом распоряжения по Голанам
Президент США Дональд Трамп 25 марта подпишет распоряжение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 14:41
Музыка
The Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Фанаты британской группы The Prodigy смогут принять участие похоронах вокалиста и танцора трио Кита Флинта.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол
Нидерланды — Германия: Промес сыграет в атаке хозяев
Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Германии на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 15:01
Политика
Сенатор США осудил американских политиков за употребление наркотиков
Употребление наркотиков элитой США для повышения популярности осудил возможный участник президентских выборов в США 2020 года сенатор Кори Букер, 24 марта сообщает RT.
Обновлено в 14:49
Космос
В NASA запечатлели одно из лучших фото Юпитера
Один из наиболее интересных глазу обывателя снимков планеты Юпитер сделали сотрудники NASA.
Обновлено в 07:01
Спорт
Загитова впервые упала на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова впервые упала на Чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 12:43
Футбол
«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»
Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:35
Авто
Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России
Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.
Обновлено в 08:38
Спорт
Матвей Елисеев: В этом сезоне базы мне не хватило
Думаю, что базы не хватило, со всеми моими перипетиями в межсезонье.
Обновлено в 13:01
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
Обновлено в 01:31
Общество
Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае
Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 03:58
Футбол
Хорватия уступила Венгрии в матче отборочного турнира Евро-2020
Сборная Хорватии потерпела поражение в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Венгрии.
Обновлено в 14:59
Музыка
Умер организатор британских гастролей Большого Виктор Хоххаузер
Британский импрессарио Виктор Хоххаузер скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщило издание Jewish Chronicle.
Обновлено в 15:31
Политика
Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования
Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
Обновлено в 04:35
Путешествия
Названы страны, куда сложнее всего получить визу
Пакистан, хотя и находится ближе к России, но здесь свои порядки в получении визы.
Обновлено в 11:59
Культура
Названы ведущие нового сезона «Ледниковый период. Дети»
Обновлено в 12:56