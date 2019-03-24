Происшествия
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт НорвегииLenta.ru 13:18
Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP. Лайнер, на борту которого остаются 436 пассажиров и 458 членов экипажа, сопровождали один буксир и два судна.
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