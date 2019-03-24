Происшествия

Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт НорвегииLenta.ru 13:18

Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP. Лайнер, на борту которого остаются 436 пассажиров и 458 членов экипажа, сопровождали один буксир и два судна.
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Судно Viking Sky прибыло в порт Молде

ТАСС11:36

Лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт Мольде

Интерфакс15:54

Потерпевший бедствие паром Viking Sky прибыл в порт в Молде

РИА Новости12:18

Лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт

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Видео: людей эвакуируют со сломавшегося посреди моря в Норвегии судна

РЕН ТВвчера в 11:30
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