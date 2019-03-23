Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в НорвегииРоссийская газета 02:37

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах. На коротких роликах показано, в какой непростой обстановке находятся люди на борту судна. От сильной качки по полу двигается мебель, а с потолка падают декоративные панели.

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

Политика Песков рассказал, как Путин готовится к публичным мероприятиям Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как глава нашего государства Владимир Путин готовится к публичным мероприятиям.

Шоу-бизнес Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.

Политика В Израиле умер разведчик Рафаэль Эйтан, захвативший нациста Эйхмана В Израиле в возрасте 92 лет скончался Рафаэль Эйтан - один из создателей израильской разведки, принимавший активное участие в операции по захвату нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

Политика Генпрокурор Украины Луценко уходит в отставку О решении оставить пост генерального прокурора заявил Юрий Луценко при встрече с президентом Украины Петром Порошенко, 24 марта пишет издание «Страна.ua».

Происшествия После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла драка После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла массовая драка. Видео появилось в социальных сетях.

Происшествия Челябинскому экс-омбудсмену предъявили обвинение по «фермерскому делу» В Челябинске предъявили обвинение бывшему уполномоченному по правам человека в регионе Алексею Севастьянову.

Авто Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».

Гаджеты Huawei вытесняет Apple с рынка смартфонов Китая Китайская компания Huawei нарастила поставки дорогих смартфонов в Китае на фоне снижения продаж устройств американской компании Apple.

Общество Строители установили все пролёты железнодорожной части Крымского моста Строители Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Происшествия При взрыве в многоэтажном доме в Киеве погиб россиянин Гражданин России погиб при взрыве в многоэтажном доме в Киеве.

Политика Россию признали энергетической сверхдержавой Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.

Общество Более 13 тыс. человек приняли участие в акции «Ночь театров» в Москве Более 13 тыс. человек приняли участие в акции "Ночь театров", которая прошла в Москве в ночь на 24 марта в рамках IV Московского культурного форума.

Происшествия Под Петербургом при столкновении маршруток пострадали семь человек В Павловске семь человек госпитализированы после столкновения двух маршруток на улице Александра Матросова.

Политика Власти Новой Зеландии запретили манифест стрелка из Крайстчёрча Ранее власти страны запретили видеозаписи, где запечатлено нападение на мечети. Массовый расстрел произошёл 15 марта.

Политика Кремль отказался менять позицию по Голанским высотам Кремль не изменил свою позицию по вопросу признания Голанских высот частью Израиля, несмотря на американо-израильские договоренности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков радиостанции «Говорит Москва».

Армия и оружие Боевые самолеты сразятся с ледовыми заторами на реках Заторы, как отметили в пресс-службе ЗВО, опасны для гидротехнических сооружений и несут угрозу разлива рек.

Происшествия В Оренбурге силовики сорвали концерт молодежных групп Силовики искали наркотики и ничего не нашли, рассказал телеканалу "Дождь" вокалист петербургской группы "Црвених Цветова" Михаил Золотарев.

Происшествия В летевший в Сочи самолет ударила молния В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.

Футбол Роналду высоко оценил работу Шевченко в сборной Украины Форвард национальной сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду после встречи с Украиной в рамках отбора Евро высоко оценил работу украинского специалиста Андрея Шевченко на посту наставника команды.