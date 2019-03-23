Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в НорвегииРоссийская газета 02:37

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах. На коротких роликах показано, в какой непростой обстановке находятся люди на борту судна. От сильной качки по полу двигается мебель, а с потолка падают декоративные панели.
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Лайнер Viking Sky идет в порт своим ходом

Коммерсантъ09:12

Опубликованы кадры с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

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