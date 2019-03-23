Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в НорвегииРоссийская газета 02:37
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах. На коротких роликах показано, в какой непростой обстановке находятся люди на борту судна. От сильной качки по полу двигается мебель, а с потолка падают декоративные панели.
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Известный хоккейный эксперт Дон Черри обрушился с критикой на российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова.
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Политика
Врач связала заболеваемость раком в Сербии с бомбежками НАТО Югославии
22 марта прошло ровно 20 лет после нанесения силами НАТО ударов по Белграду.
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Культура
Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками
Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».
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Хоккей
Тарасенко стал второй звездой матча «Сент-Луис Блюз» — «Тампа»
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Политика
Британцы вышли на марш с требованием повторить референдум по Brexit
Марш в поддержку повторного референдума о выходе Великобритании из ЕС организован в Лондоне.
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Политика
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Музыка
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Двукратный обладатель премии "Грэмми" и Государственный симфонический оркестр Татарстана исполнили фрагменты из произведений Джузеппе Верди Лучший бас мира Ильдар Абдразаков и Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением народного артиста России Александра Сладковского выступили 23 марта в Казани.
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Авто
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Политика
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке
Российский путешественник Федор Конюхов сумел пережить в Тихом океане шторм в 12 баллов, находясь в весельной лодке "Акрос".
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Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Бузова проигнорировала открытие салона сестры
По информации издания, Бузова-старшая даже не пришла на открытие первого салона красоты младшей сестры.
Обновлено в 06:25
Политика
Пушков назвал смехотворными доводы Помпео по Голанским высотам
Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал смехотворными доводы госсекретаря США Майка Помпео об отсутствии двойных стандартов в политике Вашингтона по Голанским высотам и Крыму.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
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Силовики искали наркотики и ничего не нашли, рассказал телеканалу "Дождь" вокалист петербургской группы "Црвених Цветова" Михаил Золотарев.
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Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено вчера в 13:17
Космос
Вы не видите инопланетян? А они есть, говорят астрофизики
В 1975 году астрофизик Майкл Харт опубликовал знаменитую статью, в которой предложил самое пессимистическое разрешение парадокса.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Мали более 130 человек убиты неизвестными
Обновлено вчера в 18:21
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
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Шоу-бизнес
Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино
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Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к весне
Следует помнить, что многие работы по подготовке транспортного средства к весне и лету можно выполнить самостоятельно, но по некоторым моментам нужна помощь эксперта.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
В летевший в Сочи самолёт ударила молния
«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Кино
Объявлены победители Kids Choice Awards 2019
Церемония вручения Kids Choice Awards телеканала Nickelodeon состоялась 23 марта 2019 года в Galen Center в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 07:23
Авто
УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) вернулся к разработке своего нового кроссовера.
Обновлено вчера в 13:51
Транспорт
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили все пролеты железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
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Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Назарбаева перед отставкой
Ранее Песков прояснил, советовался ли Назарбаев с Путиным перед отставкой.
Обновлено в 07:46
Наука
Тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида
Канадские учёные сообщили, что найденный в 1991 году скелет тираннозавра рекса оказался самым крупным в мире.
Обновлено вчера в 13:49