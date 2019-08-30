Космос
РБКПоявилось видео с роботом Федором на МКС
Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС). Ролик также разместили на YouTube-канале. На кадрах видно, как робот с российским флагом в руках переходит из одного отсека МКС в другой при помощи космонавтов.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:03, Вашингтон
Киберспорт
Авторы Cyberpunk 2077 показали 15 минут геймплея
Игромания.ру 14:28
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Шоу-бизнес
Нелли Кобзон призналась, что любовь к мужу к ней пришла не сразу
Как известно, 30 августа 2018 года ушел из жизни талантливый и один из авторитетнейших артистов страны, депутат Госудмы Иосиф Кобзон.
Телепрограмма вчера в 21:00
Политика
Глава МИД Исландии посетит Москву осенью
Глава МИД Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон может посетить Москву этой осенью.
Москва 24 15:40
Футбол
Матчи чемпионата Испании начнутся с минуты молчания
Королевская федерация футбола Испании призывает начать все официальные матчи ближайшего тура в каждом из дивизионов страны с минуты молчания.
Евро-футбол.ру 07:28
Культура
Владимир Казаченко станет новым директором «Сатирикона»
Министерство культуры одобрило назначение Владимира Казаченко на должность директора театра «Сатирикон».
Театрал 17:28
Гаджеты
Компания Nike представила кроссовки с голосовым управлением
Кроссовки Adapt Huarache представлены компанией Nike.
7 новостей 06:28
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru вчера в 22:03
Здоровье
СМИ рассказали о болезнях, которые угрожают детям на Украине
Цитирует которых РИА новости, инфекционные заболевания, которые угрожают детям целого ряда населенных пунктов Украины, как правило, имеют серьезные последствия.
MedikForum.ru 17:43
Наука
Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков
Специалист изучал череп три года и сделал вывод, что ему около 3,8 млн лет и принадлежал он анамскому австралопитеку – Australopithecus anamensis.
RuNews24.ru 01:42
Политика
Посольство России осудило закрытие памятника Коневу брезентом в Праге
Решение администрации района Прага-6 закрыть брезентом и лесами памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу расценивается Россией как повторное осквернение памяти павших в борьбе с фашистами солдат Красной армии, заявили в российском посольстве в Чехии.
RT на русском 12:39
Политика
Эксперт назвала встречу оппозиции Южного Судана борьбой за статус
В настоящее время в Южном Судане идет формирование правительства с участием оппозиции.
Политика Сегодня 08:55
Спорт
Дзюдоист Ильясов завоевал серебро чемпионата мира
Sport24.ru 08:40
Футбол
СМИ: ЦСКА может арендовать полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса
В сезоне-2019 потенциальный новичок ЦСКА принял участие в десяти официальных матчах «Васко да Гама» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
RT на русском 15:46
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о причинах разрыва с Фадеевым
"16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру", - отметила она.
Газета.Ru 15:20
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Политика
Новый генпрокурор Украины требует «крови в правовом смысле»
Новый руководитель Генеральной прокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что намерен привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и таким способом вернуть максимальный объём украденных активов.
Life.ru 12:20
Общество
Финляндия ограничит ввоз ягод из России
Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.
RT на русском 08:21
Политика
США намерены потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Следующим шагом главы Белого дома Дональда Трампа во все более масштабной торговой войне с Пекином могут стать финансовые претензии по китайским облигациям, выпущенным в императорский период правления в Китае, а также времен Китайской республики – пишет американское информационное агентство Bloomberg.
Газета.Ru 15:19
Авто
УАЗ объявил прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Сегодня дан старт приёму заказов на новый "УАЗ Патриот" с автоматической трансмиссией.
Новые автомобили 11:58
Политика
Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского
Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".
РИА Новости 07:23
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Политика
Дональд Трамп «по-собачьи» подозвал к себе Меланию
В сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп своеобразно подзывает к себе супругу.
Вести.Ru 08:18
Наука
Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 14:00
Общество
Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Кино
Фильм «Дылда» получил Гран-при кинофестиваля «Край света» на Сахалине
Аргументы и Факты 10:01