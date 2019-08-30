с чего всё началось

Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС). Ролик также разместили на YouTube-канале. На кадрах видно, как робот с российским флагом в руках переходит из одного отсека МКС в другой при помощи космонавтов.

Появилось видео с роботом Федором на МКС

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