Армия и оружие
Появилось видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по ДамаскуРБК 04:17
В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено отражение сирийскими силами противовоздушной обороны удара по Дамаску. На кадрах, запечатленных очевидцем, видно столкновение двух светящихся объектов в темном небе, а также слышны крики мирных жителей.
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Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
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Общество
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WorleyParsons подготовит для "ЛУКОЙЛа" проект обустройства месторождения им. Кувыкина на Каспии.
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Общество
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Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.
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Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
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В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что информация о нарушении экипажем потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) инструкций не соответствует действительности.
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Число случаев заболеваемости колоректальным раком (злокачественная опухоль прямой кишки) среди людей младше 50 лет значительно возросло за последние 10 лет в странах с высоким уровнем дохода, пишет Medicalxpress.
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На месте снесенного Лефортовского рынка построят офисно-торговый центр
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Обновлено в 06:22
Спорт
Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения
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Политика
Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая
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Происшествия
В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии
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Обновлено вчера в 08:33
Армия и оружие
Путин сделал ставку на лазерное оружие
«Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота», — сообщил глава государства.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
РАН передумала делать патриарха и Матвиенко почетными профессорами
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