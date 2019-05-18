Армия и оружие

Появилось видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по ДамаскуРБК 04:17

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено отражение сирийскими силами противовоздушной обороны удара по Дамаску. На кадрах, запечатленных очевидцем, видно столкновение двух светящихся объектов в темном небе, а также слышны крики мирных жителей.
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Появилось видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

РБК04:17

Видео ударов по Дамаску опубликовано в Сети

ФАНвчера в 17:15

Появилось видео отражения сирийскими ПВО удара по Дамаску

Взгляд.ру03:50

Новое видео ударов по Дамаску появилось в Сети

РЕН ТВ00:04

Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

РИА Новостивчера в 19:50

Видео: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска

Российская газета04:09

СМИ: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска со стороны Голанских высот

ТАССвчера в 16:12
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
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