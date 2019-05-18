Армия и оружие
Появилось видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по ДамаскуРБК 04:17
В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено отражение сирийскими силами противовоздушной обороны удара по Дамаску. На кадрах, запечатленных очевидцем, видно столкновение двух светящихся объектов в темном небе, а также слышны крики мирных жителей.
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Политика
Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно
Обновлено в 07:06
Общество
Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко
Церемонию прощания с Доренко посетили сотни людей, среди которых были вдова журналиста Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, продюсер и телеведущий Константин Эрнст, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов и другие.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист
В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
177 спортсменов стали жертвами сексуальных извращений врача в Огайо
Врач из университета в Огайо, скончавшийся в 200 5 году, на протяжении долгих лет занимался непристойными вещами насильственного характера по меньшей мере с 177 студентами спортсменами, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:11
Политика
Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 08:37
Хоккей
Сборная США разгромила команду Дании на ЧМ
Сборная команда США по хоккею нанесла поражение с разгромным счетом команде Дании в матче группового этапа на чемпионате мира 2019 года, проходящем в Словакии.
Обновлено в 09:07
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Хоккей
Воробьёв заявил, что игроки сборной не пили пиво между матчами
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв опроверг информацию о том, что игроки команды пили пиво после матча с Чехией.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым Украине
Обновлено в 07:01
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Россия придумала историю для Украины, а Киеву нужно пересмотреть отношение к националисту Степану Бандере, чья запрещенная в России экстремистская ОУН-УПА воевала на стороне войск Третьего рейха против СССР, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими коллегами.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву
Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия
Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве
На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58
Общество
Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города
В результате мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал передать информацию о результатах обсуждения в городскую думу и обратиться к депутатам с предложением провести референдум.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке
Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Экономика
Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн
С начала мая Каракас смог продать 13,7 тонн золота на $570 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 07:20
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Футбол
«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 16:09
Шоу-бизнес
«Переживаю, плачу»: Ольга Бузова разочаровалась в очередном поклоннике
Ольга Бузова опубликовала новый пост в своем Instagram, пожаловавшись подписчикам на очередное предательство.
Обновлено в 08:00
Культура
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Греф рассказал о трех уровнях общения в соцсетях
В социальных сетях есть три уровня общения: публичный, групповой и персональный.
Обновлено в 07:35
Политика
Порошенко дал несколько советов Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Игры
THQ Nordic привезёт на Е3 2019 две новые игры по «любимым франшизам»
Если верить планам Е3 2019, THQ Nordic привезёт на выставку две неанонсированные игры, причём обе создаются в рамках «любимых франшиз».
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати
По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.
Обновлено в 05:56
Авто
На онлайн-аукционе продаётся эксклюзивный Mercedes 300SL Gullwing 1956 года выпуска
Стоит сказать, что спорткар Mercedes 300SL Gullwing был выпущен в 1956 году в количестве 308 экземпляров и данный автомобиль один из них.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Московской области при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли три человека, среди них один ребенок.
Обновлено в 08:48