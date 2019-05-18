Появилось видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по ДамаскуРБК 04:17

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено отражение сирийскими силами противовоздушной обороны удара по Дамаску. На кадрах, запечатленных очевидцем, видно столкновение двух светящихся объектов в темном небе, а также слышны крики мирных жителей.

Появилось видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

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