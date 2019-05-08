Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенкаLenta.ru 07:47

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail. Молодые родители с ребенком на руках вышли к журналистам в Виндзорском замке.
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Принц Гарри и Меган Маркл выбрали имя для своего сына

МИР 2413:06

Меган Маркл и принц Гарри представили миру новорожденного сына

Bimru.ru09:22

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

РИА Новости08:00

Названо имя сына принца Гарри и Меган Маркл

iReactor12:21

Первое фото ребенка Меган Маркл и принца Гарри

StarHit.ru08:00

Меган Маркл решилась на измену сразу после родов

Дни.ру07:12

Спустя двое суток после рождения принц Гарри и Меган Маркл обнародовали имя сына

Телепрограмма12:05
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Футбол

Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист

Юрист коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил, могут ли клубы расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Обновлено в 13:29
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Музыка

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Авто

Поклонники Lada сделают «идеальный» Lada Largus

Российские энтузиасты, вдохновившись универсалом LADA Largus, решили разработать собственную «идеальную» модификацию.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа

На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Расшифрованы «черные ящики» сгоревшего SSJ 100

Специалисты завершили расшифровку параметрического и речевого самописцев, так называемых "черных ящиков", сгоревшего 5 мая в Шереметьево Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 09:36
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Политика

Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Происшествия

В Петербурге у женщины, разводившей крыс, временно забрали ребенка

Власти Калининского района Санкт-Петербурга помогут семье восьмилетней девочки, жившей в квартире с сотней декоративных крыс, которых выращивала для продажи ее мать, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 09:01
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Обновлено вчера в 04:02
Авто

Honda раскрыла имя нового электрокара

Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено в 03:49
Авто

«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA XRay

В настоящее время Хэтчбек LADA XRay продается в России в четырех комплектациях. Их стоимость составляет 650 до 843 тысяч рублей.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Автомобиль врезался в группу детей в Японии

Дети 2–3 лет были на прогулке, когда в них врезался автомобиль. Пострадали 13 детей и двое воспитателей.
Обновлено вчера в 23:40
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Политика

Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном

Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Обновлено в 04:03
Гаджеты

Представлен смартфон Huawei P Smart Z с выдвижной камерой

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Huawei P Smart Z, главной особенностью которой стала 16 Мп фронтальная камера с выдвижным механизмом, выдерживающим 100 000 циклов работы.
Обновлено в 07:05
Общество

Разработчику секс-игрушки для женщин вручили премию, отозванную год назад из-за «непристойности»

Обновлено в 13:39
Экономика

Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах России

Рождаемость по итогам января—марта 2019 года выросла только в трех российских регионах из 85.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Авто

Mercedes представил рублевый ценник на обновленный GLC и GLC Coupe

Купе-кроссовер GLC Coupe появится на рынке по цене 3,98 и 4,35 млн рублей с дизелями мощностью 194 и 245 «лошадей».
Обновлено в 08:20
Политика

Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено в 16:35
Политика

Советник Терезы Мэй приедет в Москву на следующей неделе

Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер запланировал визит в Москву на следующей неделе.
Обновлено в 15:38
Общество

Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за день

По данным Росгидромета, в последующие три выходных дня, с 10 по 12 мая, выпадет порядка 27 мм дождей, что перекрывает половину месячной нормы осадков.
Обновлено в 15:16
Происшествия

При крушении самолета в Мьянме пострадали 30 человек

Обновлено в 13:33
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено в 05:55
Общество

У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка

В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
Обновлено в 09:26
Наука

Португалия может стать местом раскола земной коры надвое

Обновлено вчера в 15:55
Общество

Известная писательница назвала Сталина виновником блокады Ленинграда

Обновлено вчера в 04:33
Общество

«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Технологии

Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10
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Меган Маркл
Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
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