Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенкаLenta.ru 07:47
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail. Молодые родители с ребенком на руках вышли к журналистам в Виндзорском замке.
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Футбол
Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист
Юрист коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил, могут ли клубы расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Обновлено в 13:29
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Авто
Поклонники Lada сделают «идеальный» Lada Largus
Российские энтузиасты, вдохновившись универсалом LADA Largus, решили разработать собственную «идеальную» модификацию.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа
На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Расшифрованы «черные ящики» сгоревшего SSJ 100
Специалисты завершили расшифровку параметрического и речевого самописцев, так называемых "черных ящиков", сгоревшего 5 мая в Шереметьево Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 09:36
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Происшествия
В Петербурге у женщины, разводившей крыс, временно забрали ребенка
Власти Калининского района Санкт-Петербурга помогут семье восьмилетней девочки, жившей в квартире с сотней декоративных крыс, которых выращивала для продажи ее мать, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 09:01
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Обновлено вчера в 04:02
Авто
Honda раскрыла имя нового электрокара
Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено в 03:49
Авто
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA XRay
В настоящее время Хэтчбек LADA XRay продается в России в четырех комплектациях. Их стоимость составляет 650 до 843 тысяч рублей.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Автомобиль врезался в группу детей в Японии
Дети 2–3 лет были на прогулке, когда в них врезался автомобиль. Пострадали 13 детей и двое воспитателей.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Политика
Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном
Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Обновлено в 04:03
Гаджеты
Представлен смартфон Huawei P Smart Z с выдвижной камерой
Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Huawei P Smart Z, главной особенностью которой стала 16 Мп фронтальная камера с выдвижным механизмом, выдерживающим 100 000 циклов работы.
Обновлено в 07:05
Общество
Разработчику секс-игрушки для женщин вручили премию, отозванную год назад из-за «непристойности»
Обновлено в 13:39
Экономика
Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах России
Рождаемость по итогам января—марта 2019 года выросла только в трех российских регионах из 85.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Авто
Mercedes представил рублевый ценник на обновленный GLC и GLC Coupe
Купе-кроссовер GLC Coupe появится на рынке по цене 3,98 и 4,35 млн рублей с дизелями мощностью 194 и 245 «лошадей».
Обновлено в 08:20
Политика
Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено в 16:35
Политика
Советник Терезы Мэй приедет в Москву на следующей неделе
Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер запланировал визит в Москву на следующей неделе.
Обновлено в 15:38
Общество
Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за день
По данным Росгидромета, в последующие три выходных дня, с 10 по 12 мая, выпадет порядка 27 мм дождей, что перекрывает половину месячной нормы осадков.
Обновлено в 15:16
Происшествия
При крушении самолета в Мьянме пострадали 30 человек
Обновлено в 13:33
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено в 05:55
Общество
У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка
В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
Обновлено в 09:26
Наука
Португалия может стать местом раскола земной коры надвое
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Известная писательница назвала Сталина виновником блокады Ленинграда
Обновлено вчера в 04:33
Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Технологии
Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов
Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10