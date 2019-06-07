Происшествия

Появилось видео с места взрыва в шведском ЛинчепингеРИА Новости 08:06

В Сети появилось видео с места взрыва в центре шведского города Линчепинг. На кадрах видно, что территория, где произошел взрыв, оцеплена. В близлежащих домах выбиты стекла.
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В Швеции при взрыве пострадали 25 человек

РБК06:21

Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Линчепинге

Газета.Ru06:57

Появилось видео с места взрыва в шведском Линчепинге

РИА Новости08:06

Сильный взрыв произошел в жилом доме на юге Швеции

Lenta.ru04:58

Появилось видео с места мощного взрыва в Швеции

Национальная служба новостей05:56

СМИ: в шведском Линчёпинге произошел взрыв

ТАСС04:25

Опубликовано видео взрыва в Швеции

Российская газета07:30
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Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов

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В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года

Как отмечается, температурный рекорд для 7 июня в столице был установлен в 1988 году — 32,7 ° С. Ранее 6 июня был признан самым жарким днём с начала 2019 года, когда температура воздуха составила + 29, 3 ° С. В Москве и Московской области 7 июня был объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с жаркой погодой.
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На день рождения к внучке приехала ее бабушка Елена Шевченко, первая жена Владимира Машкова.
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В Калужской области трое рабочих утонули в навозе

Отмечается, что работы проводились в ангаре, сотрудники занимались откачкой навоза из предназначенных для переработки емкостей.
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Политика

Путин о Nord Stream 2: Проект бесконечно пытаются торпедировать

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Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
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Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России

Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 06:41
Происшествия

Причиной взрыва в Линчепинге могла стать бомба

Полиция назвала возможную причину взрыва в центре шведского города Линчепинг. Об этом сообщил представитель ведомства.
Обновлено в 07:21
Экономика

Сбербанк договорился о покупке торгового центра в Петербурге

«Дочка» Сбербанка купит торгово-развлекательный центр «Жемчужная Плаза» на юго-западе Петербурга, который сейчас на паритетных началах принадлежит SIIC и SRV.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

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Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.
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Улицы Севастополя затопило после сильного ливня

В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
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Олег Тиньков предложил основателю «Яндекса» объединить бизнесы

Банкир Олег Тиньков предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнесы.
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Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства

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Общество

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Саша Савельева отреагировала на слухи о конфликте с Игорем Матвиенко

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По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
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Состояние Бари Алибасова остается стабильно тяжелым

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Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.
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Армия и оружие

«Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей

Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.
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Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца

Американская кардиологическая ассоциация назвала семь правил, соблюдение которых помогает снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 79 процентов.
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Армия и оружие

Зеленский пообещал жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

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В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
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Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Экономика

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено в 06:47
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