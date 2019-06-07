Появилось видео с места взрыва в шведском ЛинчепингеРИА Новости 08:06

с чего всё началось

В Сети появилось видео с места взрыва в центре шведского города Линчепинг. На кадрах видно, что территория, где произошел взрыв, оцеплена. В близлежащих домах выбиты стекла.

Появилось видео с места взрыва в шведском Линчепинге

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