Происшествия

Появилось видео с места взрыва в шведском ЛинчепингеРИА Новости 08:06

В Сети появилось видео с места взрыва в центре шведского города Линчепинг. На кадрах видно, что территория, где произошел взрыв, оцеплена. В близлежащих домах выбиты стекла.
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с чего всё началось
В одной из квартир в центре Линчепинга на юге Швеции произошел взрыв, в результате которого пострадали 25 человек, сообщает
 газета Expressen со ссылкой на полицию.
РБК06:21

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В Швеции при взрыве пострадали 25 человек

РБК06:21

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Lenta.ru04:58

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ТК Звезда06:59

СМИ: в шведском Линчёпинге произошел взрыв

ТАСС04:25

Появилось видео с места взрыва в шведском Линчепинге

РИА Новости08:06
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