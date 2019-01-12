Происшествия
Появилось видео с места взрыва в Париже
Появилось видео с места взрыва в ПарижеLenta.ru05:05
В парижской пекарне прогремел мощный взрыв. Видеозапись с места происшествия была опубликована в субботу, 12 января, на YouTube.
Lenta.ru05:05
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Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено в 10:26
Происшествия
Машину начальника антиэкстремистского центра обстреляли в Ингушетии
В Ингушетии неизвестные открыли огонь по машине начальника республиканского Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД.
Обновлено в 12:41
Космос
Потеряна связь с единственным российским космическим телескопом
Обновлено в 03:53
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 03:35
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено в 06:37
Общество
HeadHunter составил рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами
Вакансия акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в январе, составленный сайтом по поиску работы HeadHunter.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Во Франции задержали более двухсот человек на акциях «желтых жилетов»
Обновлено в 14:42
Происшествия
При взрыве в Париже пострадал украинец
Как отмечается, украинец получил незначительные повреждения. Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве в Париже превысило 45.
Обновлено в 12:30
Спорт
WADA вынесет решение по статусу РУСАДА 22 января
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 22 января вынесет свой вердикт относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается в официальном аккаунте организации в Twitter.
Обновлено в 12:41
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах
Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Электричка насмерть сбила двух человек в Подмосковье
Два человека погибли, один пострадал, попав под электричку в Люберцах.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Германии беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину
Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице в Германии, ее срочно прооперировали, нерожденный ребенок умер, сообщается в пресс-релизе полиции в субботу.
Обновлено в 14:17
Здоровье
Ученые назвали семь основных симптомов рака
Исследователи из лондонского онкологического центра Макмиллан перечислили несколько симптомов, наличие которых является поводом для того, чтобы срочно обратиться к врачу.
Обновлено в 00:05
Кино
Возлюбленная Меркьюри получит $65 млн за «Богемскую рапсодию»
Обновлено в 13:16
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
Обновлено 10 января в 17:20
Политика
Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН
Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.
Обновлено в 14:53
Политика
Американским студентам расскажут о российской гибридной угрозе
В описании курса говорится, что необходимость рассказывать о «новом способе ведения войны» Кремлем и то, как он «нацелился» на американское общество, появилась после 2016 года, когда прошли выборы президента США.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Живую женщину доставили в один из моргов Приамурья
Данилов отметил, что женщину без сопроводительных документов направили в морг на машине ритуальной службы.
Обновлено в 03:52
Космос
Опубликованы кадры посадки китайского зонда на обратной стороне Луны
Первый раз «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны третьего января 2019 года.
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Россия уступила США и Китаю в рейтинге умнейших стран мира
Портал Vouchercloud разместил Россию на шестом месте в рейтинге умнейших стран мира, этот результат ниже, чем у Соединенных Штатов и Китая.
Обновлено в 12:58
Спорт
Биатлонист Логинов занял пятое место в гонке преследования
Обновлено в 10:41
Хоккей
Сборная Запада в восьмой раз обыграла Восток в Кубке Вызова
Сборная Западной конференции МХЛ в восьмой раз в истории переиграла команду Востока в матче Кубка Вызова (2:0). Первый период встречи получился безголевым, а вот в середине второго игрового отрезка счет открыл форвард Марк Верба.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска
Обновлено в 07:08
Происшествия
У берегов Франции обнаружили подлодку Второго Рейха
На севере Франции обнаружили обломки немецкой подводной лодки времен Первой мировой войны.
Обновлено в 03:07
Спорт
Александр Поварницын выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU
В польском местечке Душники-Здруй завершилась программа первого дня четвертого этапа биатлонного Кубка IBU.
Обновлено в 08:25
Политика
В Константинополе назначили главу ставропигии в Киеве
Священный Синод Константинопольской церкви назначил главой восстановленной ставропигии вселенского патриарха в Киеве архимандрита Константинопольского престола Михаила Анищенко, сообщил секретариат патриарха.
Обновлено в 08:24
Происшествия
СКР проводит проверку после ДТП с тремя погибшими в Ленобласти
Обновлено в 13:45
Политика
Кандидата в президенты Украины вызвали на допрос в СБУ
15 января сотрудники Службы безопасности Украины ждут на допрос депутата Верховной Рады, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
При взрыве в Париже погибли три человека
В Париже произошел взрыв в булочной, по предварительным данным, из-за утечки газа. Сперва было известно о двух погибших, это были пожарные.
Обновлено в 12:24
Футбол
«Челси» победил «Ньюкасл» в матче АПЛ
Обновлено в 14:30