Происшествия

Появилось видео с места взрыва в Назрани
Lenta.ru
16:54

Появилось видео с места нападения на полицейских в Ингушетии. Кадры опубликовал в Facebook местный житель Муса Абадиев. Взрыв произошел в среду, 12 декабря, около 18:00 в торговом центре на улице Картоева в Назрани.
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