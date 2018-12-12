Происшествия
Появилось видео с места нападения на полицейских в Ингушетии. Кадры опубликовал в Facebook местный житель Муса Абадиев. Взрыв произошел в среду, 12 декабря, около 18:00 в торговом центре на улице Картоева в Назрани.
Lenta.ru16:54
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Происшествия
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