Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском ЛинчепингеВести.Ru 04:47

с чего всё началось

В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв. По данным РИА Новости, в результате инцидента, произошедшего в центральной части города в непосредственной близости от многоквартирного жилого дома, несколько человек получили травмы.

Армия и оружие «Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.

Политика Украинский суд запретил российской авиакомпании эксплуатацию «Русланов» Подольский райсуд Киева 28 мая запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных «Русланов» российской авиакомпании «Волга-Днепр», пишут украинские СМИ.

Происшествия Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Шоу-бизнес Панкратова-Черного выписали из больницы Актера и режиссера Александра Панкратова-Черного выписали из больницы, куда его ранее доставили со съемок из-за плохого самочувствия.

Происшествия МВД: фото с наркотиками сделаны дома у журналиста Голунова Глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов заявил ТАСС, что опубликованные ведомством фотографии по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова были сделаны при обыске у него дома.

Происшествия Десятки летчиков остались без работы из-за недействительных дипломов В результате проверки после крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в 2018 году выяснилось, что пилоты закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства.

Авто Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.

Политика Вилкул в компании Кернеса объявил о слиянии «Оппоблока» с «партией мэров» Один из лидеров "Оппозиционного блока" Александр Вилкул написал 7 июня на своей странице в Facebook, что его партия договорилась об объединении перед выборами с рядом других организаций Ранее сообщалось, что "Оппоблок" так и не договорился о союзе с "Оппозиционной платформой — За жизнь" и пойдет на выборы самостоятельно.

Происшествия Профсоюз журналистов назвал задержание Голунова «грубой и нелепой провокацией» Независимый профсоюз журналистов считает задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова "грубой и нелепой провокацией", выдвигаемые ему обвинения в сбыте наркотиков - "невероятными" и требует его немедленно освободить.

Политика Путин предложил оградить от торговых войн товары первой необходимости Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин призвал коллег из других стран снять санкционные ограничения на поставку продуктов первой необходимости и лекарств.

Здоровье Постоянная жажда является симптомом смертельно опасной болезни Врач-эндокринолог Тамара Гелашвили рассказала aif.ru, что одним из первых симптомов постоянной сухости во рту является наличие сахарного диабета.

Политика В МИД прокомментировали приговор россиянке Осиповой в США В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.

Гаджеты Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.

Политика Путин о Nord Stream 2: Проект бесконечно пытаются торпедировать Путин напомнил, что реализуемый газопроводный проект призван повысить энергобезопасность Европы и создать новые рабочие места.

Политика Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей Модератор пленарного заседания спросила у президента РФ, где место России в схватке за экономическое первенство и нужно ли России выбирать одну из парадигм, на что Путин ей ответил китайской пословицей: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится".

Экономика Шохин увидел возможность повторения перестройки в России Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.

Здоровье В России начали клинические испытания препарата для лечения рака печени В России начались клинические испытания отечественного препарата на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 (Y-90) для лечения рака печени.

Наука Представлен первый самолёт с пассажирским салоном в крыльях Опубликован проект по созданию V-образного самолёта, в котором пассажирские места будут расположены в крыльях.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.