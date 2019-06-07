Происшествия
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском ЛинчепингеВести.Ru 04:47
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв. По данным РИА Новости, в результате инцидента, произошедшего в центральной части города в непосредственной близости от многоквартирного жилого дома, несколько человек получили травмы.
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