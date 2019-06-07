Происшествия
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском ЛинчепингеВести.Ru 04:47
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв. По данным РИА Новости, в результате инцидента, произошедшего в центральной части города в непосредственной близости от многоквартирного жилого дома, несколько человек получили травмы.
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Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
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Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
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Общество
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Обновлено в 03:52
Политика
Россия задумала возобновить поставки газа на Украину
Миллер отметил, что вопросу продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию в последнее время уделяется неоправданно много внимания, в то время как на самом деле самым главным и важным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину.
Обновлено в 05:54
Общество
Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства
Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте
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Авто
АвтоВАЗ заменит поворотники на внедорожнике Lada 4x4
В целях безусловной защиты потребителей от возможного разрушения боковых указателей поворота на моделях LADA 4x4, АвтоВАЗ заменит уплотнитель бокового указателя поворота и сам поворотник на 9 074 автомобилях.
Обновлено в 02:44
Экономика
«Арктик СПГ» стал немного китайским
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Горячую воду в России пообещали отключать раз в два года
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Обновлено в 06:13
Общество
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Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
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Финансы
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