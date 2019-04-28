Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видеоРИА Новости 12:15

Появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге.

Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео

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