Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской областиИзвестия вчера в 21:33

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области. Запись была опубликована в воскресенье, 12 мая, телеканалом РЕН ТВ.
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Режим ЧС введен в поселке в Ростовской области после взрыва газа в доме

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Российская газета01:45

Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области

РИА Новости02:11

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РЕН ТВвчера в 19:03
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