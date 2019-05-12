Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской областиИзвестия вчера в 21:33

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области. Запись была опубликована в воскресенье, 12 мая, телеканалом РЕН ТВ.
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Режим ЧС введен в поселке в Ростовской области после взрыва газа в доме

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ТАСС01:33

СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Ростовской области

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Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

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