с чего всё началось

В одной из квартир жилого дома в Вологде произошел взрыв газа. В результате взрыва были госпитализированы семь человек, по дороге в больницу один погиб.

В жилом доме в Вологде произошел взрыв газа

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