Происшествия

В жилом доме в Вологде произошел взрыв газа
Коммерсантъ
вчера в 17:24

В одной из квартир жилого дома в Вологде произошел взрыв газа. В результате взрыва были госпитализированы семь человек, по дороге в больницу один погиб.
Коммерсантъвчера в 17:24
с чего всё началось
В Вологде по факту взрыва газа в квартире пятиэтажного дома возбудили уголовное дело, сообщается на сайте
 регионального управления Следственного комитета.
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