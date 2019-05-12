Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской областиРИА Новости 02:11

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области. Хлопок бытового газа произошел в ночь на воскресенье в 16-квартирном двухэтажном доме на улице Ленина. По последним данным, два человека погибли и двое пострадали.
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Власти Ростовской области заявили, что в доме после взрыва газа жить пока нельзя

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В Киев началось шествие матерей погибших в Донбассе военных

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В центре Москвы благоустроят несколько улиц

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Пьяный водитель врезался в полицейскую машину в Кузбассе

Водитель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал в Кузбассе ДТП с полицейской машиной. В аварии пострадали два человека.
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Сергей Собянин подвел итоги фестиваля «Московская весна A Cappella»

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Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

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Обновлено вчера в 21:39
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С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
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Культура

Скончалась актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс" ушла из жизни на 73-м году жизни, сообщает ABC News.
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В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу, включая Москву и Подмосковье, на 13 мая из-за гроз.
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В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

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Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти

По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
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Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
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«Зенит» выйдет на матч с ЦСКА в обновленной форме

Добавим, что по окончании матча состоится церемония награждения футболистов, перед которой они переоденутся в золотые футболки. (Дмитрий Сомов) "Зенит" неделю назад досрочно обеспечил себе золотые медали чемпионата России.
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Поездки по Кольцевой линии метро станут более комфортными

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