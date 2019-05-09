Происшествия

Появилось видео с места смерти Сергея ДоренкоВечерняя Москва вчера в 14:58

В Сети появилось видео с места гибели журналиста Сергея Доренко. Трагедия произошла на улице Земляной Вал вечером в четверг, 9 мая. На кадрах зафиксировано то, как сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.
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Место гибели Доренко сняли с коптера

Телеканал 360°вчера в 15:40

Опубликовано видео момента аварии с Сергеем Доренко

Вечерняя Москвавчера в 15:41

СМИ опубликовали видео момента ДТП с Сергеем Доренко

РБКвчера в 14:04

В Сети появилось видео аварии, в которой погиб Сергей Доренко

РИАМОвчера в 14:19

Москва 24 опубликовала видео момента аварии с Доренко

Москва 24вчера в 14:13

Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео

РИА Новостивчера в 14:27

Камера сняла гибель Сергея Доренко

РЕН ТВвчера в 14:24
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Происшествия

В метро «Проспект Ветеранов» на рельсы упал человек

В Петербурге на станции метро «Проспект Ветеранов» остановили движение из-за мужчины на путях.
Обновлено в 03:41
Общество

Скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:45
Футбол

Стали известны составы «Оренбурга» и «Урала» на матч 28 тура

Команды открывают программу 28 тура Российской Премьер-лиги. "Оренбург" и "Урал" определились с составами на матч.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Суд вынес приговор Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы в среду огласил приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и его брату Кириллу, а также Александру Протасовицкому.
Обновлено 08 мая в 09:24
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Экономика

Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону

В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.
Обновлено 07 мая в 09:14
Происшествия

Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов

МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.
Обновлено в 04:05
Общество

Друг Доренко рассказал о последних часах жизни журналиста

Общественный деятель и переводчик Бронислав Виногородский рассказал о последних часах жизни Сергея Доренко.
Обновлено в 04:02
Футбол

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Здоровье

ГОО как окно возможностей: что сулят России генетические технологии

Российское правительство утвердило программу развития генетических технологий до 2027 года, в которой впервые попыталось прояснить, как должны регулироваться технологии редактирования генома.
Обновлено в 02:33
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Политика

Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газа

На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Названа точная причина смерти Сергея Доренко

«Сегодня ночью было произведено вскрытие и установлена точная причина смерти Сергея Доренко – гемотампонада сердца (является осложнением инфаркта миокарда)», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Общество

Быль о правах: Дачная амнистия

К.Ахильгов― Да, значит, амнистия, потому что, вообще это словосочетание пришло к нам еще с 2006-го года, дачная амнистия, это некий правовой механизм, который позволяет незарегистрированные участки и строения дачные, получить соответственно на них право собственности, вот это и есть, собственно говоря, дачная амнистия.
Обновлено в 03:23
Общество

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено вчера в 17:18
Общество

В России увеличилось количество преступлений против иностранцев

Количество преступлений против иностранцев и лиц без гражданства за первые три месяца 2019 года увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено 08 мая в 09:06
Общество

Стивен Сигал оценил главный парад Победы

Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.
Обновлено вчера в 13:56
Общество

В День Победы в России не зафиксировали происшествий

Обновлено в 03:13
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На летевшего из Туниса авиадебошира завели уголовное дело

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на авиадебошира, летевшего из Туниса в Домодедово, завели уголовное дело.
Обновлено в 04:06
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На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

Обновлено в 01:49
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Спидометр размечен далеко за 200 км/ч: это обман или нет?

"Скорость убивает, и нет никаких причин выходить за пределы 180 км / ч", говорит глава Volvo.
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ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
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Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко

Обновлено вчера в 15:23
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Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии

По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
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Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына

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Обновлено вчера в 10:39
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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