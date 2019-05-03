Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в КрымуРБК 08:32
Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива. Инцидент произошел утром 3 апреля в районе села Журавки Кировского района.
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