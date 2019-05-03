Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в КрымуРБК 08:32
Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива. Инцидент произошел утром 3 апреля в районе села Журавки Кировского района.
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Происшествия
В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии
Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 09:05
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено вчера в 22:10
Экономика
Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс
Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.
Обновлено в 08:55
Общество
Милонов считает, что Резник боится пройти тест на наркотики
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заявил, что если бы Максим Резник не употреблял наркотики, то не испугался бы пройти медицинское освидетельствование.
Обновлено в 08:54
Политика
Названа возможная дата инаугурации Зеленского
В Верховную раду внесли проект постановления о дате торжественной присяги избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:32
Политика
В Крыму ответили на заявления Зеленского об общем у России и Украины
В России и Украине живут братские народы, которым нечего делить, заявил «РИА Новости» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что из общего у двух стран осталась только граница.
Обновлено в 03:53
Технологии
Индийские военные нашли в Гималаях новые следы йети
Индийские военные обнаружили во время экспедиции на территории Непала следы, которые могли принадлежать йети.
Обновлено 30 апреля в 10:01
Шоу-бизнес
Пострадавшую в ДТП певицу MaкSим доставили в Москву на частном самолете
Певицу МакSим (Марину Абросимову) доставили в московскую клинику на частном самолете.
Обновлено в 08:38
Культура
Артемий Лебедев показал нарисованный Павлом Дуровым вариант логотипа «ВКонтакте»
Обновлено в 09:16
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Гаджеты
Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на «живом» фото
"Живые" фотографии смартфона Honor 20 Pro вместе с упаковкой появились на страницах издания Slashleaks.
Обновлено в 05:03
Музыка
Участникам Евровидения-2019 предложили сдать ДНК-тест
Участникам Евровидения-2019 предложили выяснить свою родословную с помощью ДНК-теста, заявили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
Обновлено в 04:13
Хоккей
Голы Овечкина, Афиногенова и Каменского попали в топ-5 за историю НХЛ
Третье место заняла шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (16 января 2006 года), на четвёртом месте гол Максима Афиногенова в составе «Баффало Сэйбрз» (22 ноября 2003-го), а шайба Валерия Каменского замкнула топ-5 (20 января 1997 года).
Обновлено в 07:15
Авто
General Motors действительно выпустит розеточный пикап
Представители компании General Motors сегодня подтвердили свои планы по выпуску нового электрифицированного пикапа.
Обновлено в 08:39
Спорт
Путин поручил усилить работу по защите прав российских спортсменов
Президент России Владимир Путин поручил усилить работу по защите прав и интересов российских спортсменов на международной спортивной арене, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован в пятницу на сайте Кремля.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Волочкова помирилась с матерью после многолетней вражды
Судя по подписи к снимку, балерина наконец нормализовала отношения с матерью после многолетней вражды.
Обновлено в 05:10
Футбол
Уле Гуннар Сульшер: «„МЮ“ должен подписать 250 футболистов, потому что вы постоянно о них пишете»
"Манчестер Юнайтед" после 36 туров занимает шестое место в таблице чемпионата Англии, в трех очках от зоны Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:26
Футбол
«Спартак» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»
"Спартак" отправился в Екатеринбург на матч 27-го тура чемпионата России против "Урала".
Обновлено в 08:10
Происшествия
На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки
В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Певцу Лепсу запретили въезд в Литву
Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Россия захотела продать Турции Су-57
Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении.
Обновлено в 08:52
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro выйдет с большим дисплеем
Долго производители не могли перейти за рамки 6 дюймов, теперь же ситуация кардинально изменилась и смартфоны вполне нормально продаются с диагональю даже 6,2 дюйма.
Обновлено в 08:32
Экономика
Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн
Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» €44 млн.
Обновлено в 03:33
Гаджеты
Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6
Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Футбол
«Енисей» одержал волевую победу над «Анжи»
В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Енисей" дома одолел "Анжи", передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:13
Наука
Исследователи нашли связь между раком и водопроводной водой
Как сообщают американские ученые, за 47 процентов предполагаемых случаев заболевания раком ответственен мышьяк в питьевой воде, а около трети предполагаемых диагнозов рака связаны с побочным эффектом от обработки питьевой воды, передает CNN.
Обновлено в 09:25
Интернет
Microsoft анонсировала новые технологии для ИИ и «интернета вещей»
Корпорация Microsoft анонсировала выпуск ряда технологических решений для корпоративных клиентов и программистов искусственного интеллекта и «интернета вещей» (IoT, Internet of Things).
Обновлено вчера в 21:10