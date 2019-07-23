Следственный комитет опубликовал видео с места пожара в лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. На кадрах видно, что палаточный лагерь почти полностью выгорел, остались лишь испепеленные опоры каркасов и кроватей.

Опубликовано видео с места пожара в лагере в Хабаровском крае

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