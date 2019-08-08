Происшествия
МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под НовороссийскомРБК вчера в 22:16
Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
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В крае создан оперативный штаб в связи с аварией в районе Новороссийска. По моему поручению его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он сейчас находится на месте трагедии. К сожалению, есть жертвы. Все необходимые службы края будут задействованы для оказания помощи людям.
— Вениамин Кондратьев, российский политикКубань 24 вчера в 17:06
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Опубликованы фото с места падения в обрыв экскурсионного автобуса под Новороссийском
Кубанские новости01:45
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