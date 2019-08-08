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Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

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