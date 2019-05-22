Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под ВладимиромРИА Новости 02:31
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области. На кадрах видно, как бойцы спецназа заблокировали в частном доме группу бандитов.
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Предполагаемые террористы заблокированы в частном доме во Владимирской области
Интерфаксвчера в 18:45
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