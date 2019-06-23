Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в ДагестанеГазета.Ru 19:05

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
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В Дагестане нейтрализованы двое боевиков

Вести.Ru23:03

В Дагестане ликвидировали двух террористов ИГ

Интерфакс17:52

НАК опубликовал видео с места ликвидации сторонников ИГ в Дагестане

РБК21:38

Опубликовано видео с места ликвидации сторонников ИГ в Дагестане

RT на русском22:17

В Дагестане ликвидировали двух сторонников ИГ

ТАСС17:43

Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков ИГ* в Дагестане

РИА Новости18:42

Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Дагестане

ТК Звезда18:19
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Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено в 20:57
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Единоборства

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Происшествия

МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»

МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 13:16
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Космос

В Антарктиде обнаружена небелковая жизнь: крионы, чудовища Горвица

Отправившись на поиски, товарищи обнаружили его тело на ледяном карнизе в глубоком разломе.
Обновлено в 03:22
Экономика

Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Общество

Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье

Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено в 20:00
Политика

Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
Космос

НАСА нашло на Марсе возможные признаки жизни

Марсоход НАСА Curiosity обнаружил в среду высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете неких микроорганизмов, пишет The New York Times.
Обновлено в 22:31
Политика

США представили план развития палестинских территорий на $50 млрд

Белый дом представил экономическую часть плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, предложенные меры предполагают государственные и частные инвестиции в размере $50 млрд, пишет The New York Times.
Обновлено в 20:30
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Гаджеты

В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400

Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Происшествия

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Политика

Си Цзиньпин примет участие в саммите G-20

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в работе 14-й встречи группы G-20 в Осаке.
Обновлено в 23:19
Космос

Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки

Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.
Обновлено вчера в 19:35
Общество

В выходные в Рязани ожидается сильная жара

В грядущие выходные, 22 и 23 июня, в Рязанской области ожидается жаркая погода и небольшие кратковременные дожди.
Обновлено вчера в 03:47
Происшествия

В центре Петербурга загорелось трехэтажное здание

В Невском районе Петербурга в трехэтажном здании произошел пожар, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Обновлено в 22:24
Происшествия

Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге

Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала милое фото сына-дзюдоиста

Несколько минут назад Собчак опубликовала новое фото сына.
Обновлено в 07:26
Авто

Volvo привезет фуру-мечту дальнобойщиков в РФ

Шведский автопроизводитель намерен начать поставки седельного тягача Volvo FH XXL в Россию уже этой осенью.
Обновлено в 03:54
Гаджеты

Компания Xiaomi показала на видео новейший смартфон CC9

В Сети был продемонстрирован рендер нового китайского смартфона Xiaomi CC9.
Обновлено в 13:07
Футбол

«ПСЖ» стал фаворитом в борьбе за Коутиньо после отказа «Ювентуса»

Причиной отказа от покупки Коутиньо является то, что туринцы хотят сосредоточиться на борьбе за центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 22:30
Шоу-бизнес

39-летняя Боня в Монако устроила фотосъёмку на яхте

39-летняя Виктория Боня поучаствовала в импровизированной фотосессии в Монако, выбрав в качестве декорации яхту.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Обновлено в 12:03
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